13.05.2020, 14:00

"Выживут лишь сильнейшие": туристический сектор Эстонии ждет глубокий кризис без финских туристов


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Inimtühi Tallinna sadam 13.04.2020
Inimtühi Tallinna sadam 13.04.2020Foto: Andres Putting

С этой недели разрешено беспрепятственно передвигаться по территории стран Балтии. Однако эта радостная новость не распространяется на туристов из Финляндии, пишет Ärileht.

"Финляндия приняла важное политическое решение, согласно которому с 14 мая разрешена трудовая миграция без обязательства соблюдать карантин по приезде. Это означает, что с 14 мая возобновится паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки”, — сказал Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в прошлый четверг.

По его словам, в минувшую среду рабочая группа правительств Эстонии и Финляндии обсудила методы, которые Министерство экономики и Министерство здравоохранения считают целесообразными ввести на паромах после возобновления пассажирских перевозок. “Я говорил с министром Финляндии и о возобновлении туристического движения между странами. Наша цель — сделать это как можно более скоординированно”, — отметил Урмас Рейнсалу. По его мнению, было бы логичным, чтобы свобода передвижения распространилась бы также на Финляндию и Польшу, но пока разговора об этом не идет, так как Финляндии еще надо время для контроля распространения коронавируса. Эта неопределенность вызывает беспокойство и туристического сектора и различных предприятий.

Жители Эстонии недооценивают важность присутствия финских туристов

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“Внутренний рынок Эстонии слишком мал для сектора общественного питания — особенно сейчас, когда привычки потребителей стали меняться. Если граница с Финляндией вообще не откроется для туристов этим летом, то наш бизнес столкнется с очень большими трудностями, так как традиционно именно летом мы все копим деньги, чтобы пережить зиму”, — сказал Кристьян Пеаске, один из владельцев ресторана “Leib” и работающего в квартале Ноблесснера бистро “Лоре”.

Если Эстония останется летом закрытой для финских туристов, то какое-то время при хорошей погоде рестораны и кафе еще продержатся, но денег скопить никто не сможет. “К сожалению, мы привыкли видеть неоправданное высокомерие по отношению к финским туристам, которые, как часто думают, едут в Эстонию исключительно пить. Но именно финские туристы обеспечивают значительную часть наших зарплат”, — подчеркнул Пеаске. По его словам, наши северные соседи высоко ценят кафе и рестораны эстонской столицы.

“Для туристов из Финляндии Таллинн является признанной кулинарной Меккой, так как здесь можно найти интересные блюда высокого качества по более низким ценам. У нас были случаи, когда наши финские посетители рассказывали, что приехали в Таллинн исключительно для того, чтобы вкусно поесть. Летом финны составляют примерно 30% от всех посетителей ресторана “Leib”, а в низкий сезон их доля увеличивается до 50%”, — рассказывает Пеаске.

“Мы очень надеемся, что финский рынок откроется как можно скорее. Однако мы понимаем, что если распространение коронавируса в Финляндии продолжится в таком же темпе, как сейчас, то, к сожалению, закрытие границ и запрет на туристические поездки будут оправданными”, — добавил Пеаске. Он отметил, что к началу июня, скорее всего, начнет восстанавливаться внутренний рынок, но не международный.

“Поскольку Финляндия является важным и одним из крупнейших туристических рынков как для всей Эстонии, так и для Таллинна в отдельности, открытие границ с Финляндией ознаменует первый шаг на пути выхода из сложившегося кризиса”, — заявил исполнительный директор TallinnHotels Айн Кяпп. Например, в его гостиницах Palace и Savoy доля постояльцев из Финляндии составляет 13% и 21%. По данным Департамента статистики, в прошлом году больше всего туристов приехало в Эстонии как раз из соседней Финляндии (36% от общего числа).

Будет ли действие от открытия границ в странах Балтии?

“Я рад, что с 14 мая открывают границы балтийских стран, но надо понимать, что размеры региона очень небольшие. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что люди сейчас немного напуганы, и для восстановления путешествий требуется время. Это очень хороший первый шаг на пути к нормализации жизни, но его влияние, к сожалению, будет незначительным”, — сказал Айн Капп. По его мнению, возобновление туристических поездок из Финляндии в Эстонию оказало бы более существенное влияние на гостиничный и ресторанный бизнес. По самому пессимистическому сценарию, это произойдет только в конце лета, когда туристический сезон подойдет к своему логическому завершению.

Айн Капп, который на прошлой неделе стал новым главой Союза гостиниц и ресторанов Эстонии, не верит, что местные путешественники смогут восполнить потерю иностранных туристов. “Я не уверен. До этого внутренний туризм развивался очень хорошо, но маловероятно, что так будет и дальше. Люди сейчас испытывают экономические трудности, кризис сильно ударил по доходам. Туризм и развлечения — это первое, на чем люди будут пытаться сэкономить”, — сказал он.

От финских туристов зависит и крупная паромная компания Tallink, на всех рейсах которой более половины пассажиров — гости из Финляндии. “В столичных гостиницах Tallink доля финских туристов также была самой большей по сравнению с гостями из других стран”, — рассказала пресс-секретарь паромной компании Катри Линк.

Однако с точки зрения деятельности Tallink сейчас более важно возобновить туристическое движение между Эстонией, Финляндией и Швецией, так как основное движение клиентов Tallink проходит именно между этими странами. “Мы провели опрос среди наших клиентов. Результаты показали оптимистические настроения, так как большинство опрошенных надеются уже этим летом посетить соседние страны”, — сказала Катри Линк.

На данный момент руководство Tallink считает, что как минимум до середины июня пассажирское паромное сообщение восстановлено не будет. “Сейчас мы работаем с понимаем того факта, что сможем возобновить перевозки туристов между Эстонией и Финляндией в лучшем случае только в июне”, — отметила Катри Линк. Она подчеркнула, что все зависит от того, как будет складываться обстановка с распространением коронавируса в Эстонии и Финляндии в ближайшие недели.

Туристов ждет и Таллиннский порт


В 2019 году 45% пассажиров Таллиннского порта прибыли в Эстонию из Финляндии. Сектор пассажирских перевозок, являющийся одним из важнейших направлений деятельности компании Tallinna Sadam AS, очень сильно пострадал во время нынешнего кризиса.

В Таллиннском порту приняты меры для обеспечения безопасности пассажиров, сотрудников и партнеров. “В сотрудничестве с паромными компаниями мы готовимся к частичному восстановлению пассажирских перевозок с 14 мая, когда будет разрешено паромное движение между Эстонией и Финляндией”, — сказала руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу AS Tallinna Sadam Сирле Арро.

Она подчеркнула, что открытие границ и более плотное движение пассажиров зависит прежде всего от решения правительств обеих стран, но Таллиннский порт надеется на скорое возобновление обычных туристических потоков. “Видимо, происходить это будет постепенно, сначала разрешат индивидуальным туристам, потом небольшим компаниям и только тогда большим туристическим группам”, — рассказала Сирле Арро. Она согласилась с мнением представителей паромной компании Tallink, что уже в июне границы Эстонии и Финляндии будут открыты и для простых туристов.

Большой удар по курортным городам и эстонским СПА

Несмотря на то, что большинство финских туристов посещают Таллинн и Харьюмаа (согласно данным Департамента статистики, в 2019 году 61% гостей из Финляндии останавливались в Таллинне или окрестностях), от них зависят многие гостиницы и места общественного питания в других эстонских городах — например, в Пярну. Летняя столица Эстонии находится на втором месте по популярности среди финских туристов после Харьюмаа (в 2019 году 22% гостей Пярну было из соседней Финляндии). Отдыхают финны и в Тарту (5%), а также на Сааремаа (3%).

Кроме того, от финских туристов очень зависят и эстонские СПА. Так, в прошлом году 33,89% постояльцев эстонских СПА были клиентами из Финляндии, уступив пальму первенства лишь местным жителям (40,7%). Третье место заняли гости из России (6,9%).

“Учитывая, что треть наших постояльцев — это финны, а две трети — иностранные туристы, станет очевидно, что кризис очень сильно ударил по нашей отрасли. Введенные ограничения не позволяют и местным жителям посещать СПА”, — сказала исполнительный директор Союза СПА Эстонии Айре Тоффер. На вопрос, сколько компаний не справятся с финансовыми трудностями и прекратят свою деятельность из-за разразившегося кризиса, она отвечать отказалась.

“Более 90% иностранных туристов приезжает в эстонские СПА-гостиницы именно из-за наличия водных центров и банных комплексов. Если они останутся закрытыми, никакие туристы к нам вообще не приедут”, — отметила она.

По мнению Айре Тоффер, нужно как можно быстрее заняться вопросом открытия СПА-центров, тем более, что вирусологи утверждают, что коронавирус не распространяется при высоких температурах. “Это спасло бы наше положение”, — добавила она.

“Выживут только сильнейшие”


С этим утверждением согласилась и директор СПА-отеля “Viking” в Пярну Кайри Лусик. “Люди готовы забронировать проживание, но как только слышат, что водный центр не работает, сразу же отказываются. Это очень большая проблема для нас”, — сказала она. В прошлом году 60% постояльцев гостиницы были из Финляндии. “Финнов у нас много круглый год: осенью у нас отдыхает много финских пенсионеров, весной приезжает финская молодежь, летом много семей с детьми”, — рассказала Кайри Лусик.

Она подтвердила, что если финские туристы не вернутся в Эстонию в ближайшее время, это будет сильным ударом для СПА гостиниц. Даже если граница вновь откроется, люди не будут путешествовать так смело, как это было до кризиса. “Очевидно, что туристический сектор Эстонии ждет глубокий кризис. Выживут только сильнейшие”, — отметила директор СПА-отеля “Viking” в Пярну. Она добавила, что многие отели уже начали сокращение персонала и никто не исключает возможного банкротства или реорганизации предприятий.

Руководство СПА-отеля “Викинг” в Пярну рассматривает различные варианты дальнейших действий, но пока не сократил ни одного работника. “В апреле мы воспользовались компенсациями Кассы по безработице. Планируем также сделать и в мае. Очень надеемся, что государство продлит эту программу помощи”, — сказала Кайри Лусик.

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