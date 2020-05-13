"Выживут лишь сильнейшие": туристический сектор Эстонии ждет глубокий кризис без финских туристов

"Финляндия приняла важное политическое решение, согласно которому с 14 мая разрешена трудовая миграция без обязательства соблюдать карантин по приезде. Это означает, что с 14 мая возобновится паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки”, — сказал Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в прошлый четверг.

По его словам, в минувшую среду рабочая группа правительств Эстонии и Финляндии обсудила методы, которые Министерство экономики и Министерство здравоохранения считают целесообразными ввести на паромах после возобновления пассажирских перевозок. “Я говорил с министром Финляндии и о возобновлении туристического движения между странами. Наша цель — сделать это как можно более скоординированно”, — отметил Урмас Рейнсалу. По его мнению, было бы логичным, чтобы свобода передвижения распространилась бы также на Финляндию и Польшу, но пока разговора об этом не идет, так как Финляндии еще надо время для контроля распространения коронавируса. Эта неопределенность вызывает беспокойство и туристического сектора и различных предприятий.