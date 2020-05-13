"Выживут лишь сильнейшие": туристический сектор Эстонии ждет глубокий кризис без финских туристов

По мнению Айре Тоффер, нужно как можно быстрее заняться вопросом открытия СПА-центров, тем более, что вирусологи утверждают, что коронавирус не распространяется при высоких температурах. “Это спасло бы наше положение”, — добавила она.
“Выживут только сильнейшие”
С этим утверждением согласилась и директор СПА-отеля “Viking” в Пярну Кайри Лусик. “Люди готовы забронировать проживание, но как только слышат, что водный центр не работает, сразу же отказываются. Это очень большая проблема для нас”, — сказала она. В прошлом году 60% постояльцев гостиницы были из Финляндии. “Финнов у нас много круглый год: осенью у нас отдыхает много финских пенсионеров, весной приезжает финская молодежь, летом много семей с детьми”, — рассказала Кайри Лусик.
Она подтвердила, что если финские туристы не вернутся в Эстонию в ближайшее время, это будет сильным ударом для СПА гостиниц. Даже если граница вновь откроется, люди не будут путешествовать так смело, как это было до кризиса. “Очевидно, что туристический сектор Эстонии ждет глубокий кризис. Выживут только сильнейшие”, — отметила директор СПА-отеля “Viking” в Пярну. Она добавила, что многие отели уже начали сокращение персонала и никто не исключает возможного банкротства или реорганизации предприятий.
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