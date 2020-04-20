Вызванный Covid-19 ущерб по страхованию путешествий превышает полмиллиона евро

Руководитель отдела рассмотрения ущерба PZU Урмас Саар сказал, что число ущербов в связи со страхованием поездок рвануло вверх с 13 марта, когда было объявлено чрезвычайное положение. “По нашим оценкам, общая сумма подлежащих возмещению ущербов превышает полмиллиона евро, причем причиной подавляющего большинства является именно пандемия”, — отметил Саар.

Согласно первоначальным оценкам, к концу марта в Эстонию не смогли вернуться примерно 20 клиентов PZU — предприятие занималось этими случаями в приоритетном порядке. “На сегодня выяснилось, что это число все же больше — расходы по срочному возвращению домой были возмещены 52 клиентам, и, насколько нам известно, в иностранных государствах на карантине сейчас находятся еще не менее 10 клиентов страхования путешествий PZU, ожидающих возможности вернуться домой”, — прокомментировал Саар.