Взяли быка за рога: почему взбунтовались испанские матадоры

В минувшие выходные по всей Испании прошли акции протеста. Выступали матадоры: дело в том, что пандемия коронавируса помешала проведению корриды — традиционного испанского боя с быками, — и их семьи остались без дохода.

Тысячи испанцев вышли на демонстрации, требуя приравнять корриду к другим видам искусства и выплатить им пособие по безработице. Акции протеста прошли в крупнейших городах Испании — Мадриде, Севилье и даже Барселоне, хотя бои в Каталонии не проводятся с 2011 года по этическим соображениям. Демонстрация в Мадриде не была согласована с властями и среди нескольких сотен участников привлекла также представителей ультраправой партии Vox, передает Euro Weekly.

Демонстранты обратились к премьер-министру Испании Педро Санчесу с просьбой поддержать их ремесло и признать его искусством, поскольку, по их словам, оно