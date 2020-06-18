18.06.2020, 14:03

Взяли быка за рога: почему взбунтовались испанские матадоры


EST
Взяли быка за рога: почему взбунтовались испанские матадоры
Scanpix, AFP

Испанские матадоры вышли на демонстрации в 30 городах страны, требуя от правительства поддержки, поскольку из-за пандемии COVID-19 отменились все представления корриды. Государство уже пообещало возобновить традиционное испанское шоу, правда, с ограничениями. Однако часть общества решила воспользоваться пандемией, чтобы запретить корриду в принципе.

В минувшие выходные по всей Испании прошли акции протеста. Выступали матадоры: дело в том, что пандемия коронавируса помешала проведению корриды — традиционного испанского боя с быками, — и их семьи остались без дохода.

Тысячи испанцев вышли на демонстрации, требуя приравнять корриду к другим видам искусства и выплатить им пособие по безработице. Акции протеста прошли в крупнейших городах Испании — Мадриде, Севилье и даже Барселоне, хотя бои в Каталонии не проводятся с 2011 года по этическим соображениям. Демонстрация в Мадриде не была согласована с властями и среди нескольких сотен участников привлекла также представителей ультраправой партии Vox, передает Euro Weekly.

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“составляет культуру свободных людей, которые поддерживают культ мифологического животного ритуалами тысячелетней давности”, передает Euro Weekly.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытия границ были отменены все представления корриды, в том числе в рамках больших фестивалей в Севилье и Памплоне. Быков, предназначенных для корриды, пришлось отправить прямиком на скотобойню — они погибли, несмотря на отмену боев.

Коррида, несмотря на сомнительный статус этого развлечения с точки зрения зоозащитников — важное для многих испанцев явление как в плане культуры, так и в плане экономики. Миллионы туристов, которых не смущает кровавая бойня с участием людей и животных, едут в Испанию в том числе для того, чтобы посмотреть на корриду. Для многих испанцев бои быков — второе развлечение после футбола.

“Кризис вследствие коронавируса имеет для нас огромное значение, — посетовал Хуан де Кастилья, 25-летний тореадор из Колумбии, который вышел на демонстрацию в испанском городе Гвадалахара, в интервью Reuters. — Практически 100% состязаний в этом году были отменены, и семьи, которые живут за счет корриды, остались без средств к существованию”. 58-летний Хесус Ромеро также вышел на демонстрацию, поскольку считает, что “коррида важна для общества, Испании и Гвадалахары в частности”.

Демонстранты заявляли, что требуют от той части общества, которая не разделяет их взгляды относительно убийства животных, уважения к древнейшему ремеслу и принципам толерантности.

Матадоры в своих заявлениях ссылаются на “неотъемлемые права всех коллективов, подвергающихся жестокому преследованию общества, которое должно основываться на терпимости и уважении”. Среди вышедших на самую многочисленную демонстрацию в Севилье, где уже не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом, были такие известные в Испании тореадоры, как Эль Сид и Эспартако. Они почтили минутой молчания всех жертв коронавируса в Испании, где во время пандемии погибли 27 тыс. человек. На демонстрацию в Бадахосе и Касересе также вышли выразить свою гражданскую позицию тореадоры Эль Хули и Эмилио де Хусто.

Правительство Испании уже пошло на уступки — оно обещало возобновить корриду, как только это станет возможным, но при условии, что трибуны будут заполнены только наполовину, а в некоторых регионах, где ограничения будут ослаблены раньше, максимальное количество зрителей будет сокращено до 800.

Однако проведение корриды вне контекста коронавируса по-прежнему вызывает вопросы у зоозащитников в моральном аспекте и провоцирует раскол в испанском обществе. В 2016 году соцопрос показал, что более половины испанцев в возрасте от 16 до 65 лет выступают против проведения корриды, считая ее аморальной, в то время как поддерживают традицию боя с быками, в котором матадор рискует своей жизнью, только 19%.

Более двух третей респондентов также отметили, что не гордятся такой традицией, как публичная экзекуция быков.

Популярность корриды падала и до пандемии COVID-19, приводя к убыткам для людей, которые занимаются разведением быков и развивают культуру матадоров. В 2018 году количество представлений корриды по всей Испании сократилось до полутора тысяч, так как сомнительное, по мнению многих, кровавое развлечение не пользовалось спросом среди молодежи. Правительство сообщало лишь о 8% населения, которые посмотрели шоу в 2019 году.

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