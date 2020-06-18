Взяли быка за рога: почему взбунтовались испанские матадоры

“Кризис вследствие коронавируса имеет для нас огромное значение, — посетовал Хуан де Кастилья, 25-летний тореадор из Колумбии, который вышел на демонстрацию в испанском городе Гвадалахара, в интервью Reuters. — Практически 100% состязаний в этом году были отменены, и семьи, которые живут за счет корриды, остались без средств к существованию”. 58-летний Хесус Ромеро также вышел на демонстрацию, поскольку считает, что “коррида важна для общества, Испании и Гвадалахары в частности”.
Демонстранты заявляли, что требуют от той части общества, которая не разделяет их взгляды относительно убийства животных, уважения к древнейшему ремеслу и принципам толерантности.
Матадоры в своих заявлениях ссылаются на “неотъемлемые права всех коллективов, подвергающихся жестокому преследованию общества, которое должно основываться на терпимости и уважении”. Среди вышедших на самую многочисленную демонстрацию в Севилье, где уже не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом, были такие известные в Испании тореадоры, как Эль Сид и Эспартако. Они почтили минутой молчания всех жертв коронавируса в Испании, где во время пандемии погибли 27 тыс. человек. На демонстрацию в Бадахосе и Касересе также вышли выразить свою гражданскую позицию тореадоры Эль Хули и Эмилио де Хусто.
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