Wizz Air открывает два новых прямых рейса из Таллинна в Норвегию

Кроме того, авиакомпания заявила об открытии 5 направлений из Вильнюса: в Бирмингем и Ливерпуль (Великобритания), Гамбург (Германия), аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).

Билеты по всем новым линиям как из Таллинна, так и из Вильнюса уже поступили в продажу. Однако при покупке билетов стоит помнить, что ситуация из коронавируса меняется очень стремительно, и авиакомпания может отменить рейсы в любую минуту.

Открытие линий:

Таллинн — Осло Сандефьорд Торп: с 23 октября 2020 года. Полеты 3 раза в неделю. Стоимость билетов от 24.99 евро

Таллинн — Тронхейм: с 24 октября 2020 года, Полеты 2 раза в неделю. Стоимость билетов от 19,99 евро.

* Стоимость билетов указана только в одну сторону. В цену входит небольшая ручная кладь размером до 40x30x20см. Более крупный багаж за дополнительную плату.