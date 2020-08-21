21.08.2020, 10:39

Wizz Air открывает два новых прямых рейса из Таллинна в Норвегию


EST
Wizz Air открывает два новых прямых рейса из Таллинна в Норвегию
Scanpix, TASS

Бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает открывать новые направления. Только неделю назад руководство лоукостера объявило о запуске новой линии из Таллинна в Берген, а теперь добавило в расписание начиная с октября новые прямые рейсы в Осло и Тронхейм, сообщает Trip.ee.

Кроме того, авиакомпания заявила об открытии 5 направлений из Вильнюса: в Бирмингем и Ливерпуль (Великобритания), Гамбург (Германия), аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).

Читайте также:

Билеты по всем новым линиям как из Таллинна, так и из Вильнюса уже поступили в продажу. Однако при покупке билетов стоит помнить, что ситуация из коронавируса меняется очень стремительно, и авиакомпания может отменить рейсы в любую минуту.

Открытие линий:

Таллинн — Осло Сандефьорд Торп: с 23 октября 2020 года. Полеты 3 раза в неделю. Стоимость билетов от 24.99 евро

Таллинн — Тронхейм: с 24 октября 2020 года, Полеты 2 раза в неделю. Стоимость билетов от 19,99 евро.
* Стоимость билетов указана только в одну сторону. В цену входит небольшая ручная кладь размером до 40x30x20см. Более крупный багаж за дополнительную плату.

График полетов:

Oslo Sandefjord Torp
TLL 19:45 — TRF 20:25 Пн, Пт
TLL 18:05 — TRF 18:45 Ср
TRF 16:40 — TLL 19:15 Пн, Пт
TRF 15:00 — TLL 17:35 С

Trondheim
TLL 11:15 — TRD 11:55 Вт, Сб
TRD 08:05 — TLL 10:45 Вт, Сб

Аэропорт Сандефьорд Торп находится в 110 км южнее Осло. В столицу Норвегии можно добраться на поезде (станция находится в 3 км от воздушной гавани) или на автобусе. В обоих случаях дорога займет 1 час и 50 минут.

Читайте также: