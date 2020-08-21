Wizz Air открывает два новых прямых рейса из Таллинна в Норвегию
Бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает открывать новые направления. Только неделю назад руководство лоукостера объявило о запуске новой линии из Таллинна в Берген, а теперь добавило в расписание начиная с октября новые прямые рейсы в Осло и Тронхейм, сообщает Trip.ee.
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