29.05.2020, 09:54

Wizz Air открывает новый прямой рейс из Таллинна в Италию. Стоимость билетов начинается от 15 евро!

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EST
Wizz Air открывает новый прямой рейс из Таллинна в Италию. Стоимость билетов начинается от 15 евро!
Scanpix, https://wizzair.com/ru-ru#/booking/select-flight/TLL/MXP/2020-07-25/2020-07-28/1/0/0/0/null

Авиакомпания Wizz Air объявила, что с середины июля запускает новый маршрут Таллинн-Милан.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 14,99 евро. Рейсы из Таллинна в Милан и обратно стоят в графике Wizz Air с 18 июля.

Из Таллинна в Милан можно будет попасть два раза в неделю — по вторникам и субботам. Вылет из Таллинна в 16:05 (в Милане в 18:00), из Милана в 11:30 (в Таллинне в 15:30).

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

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