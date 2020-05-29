29.05.2020, 09:54
Wizz Air открывает новый прямой рейс из Таллинна в Италию. Стоимость билетов начинается от 15 евро!(2)
Авиакомпания Wizz Air объявила, что с середины июля запускает новый маршрут Таллинн-Милан.
Авиакомпания Wizz Air объявила, что с середины июля запускает новый маршрут Таллинн-Милан.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 14,99 евро. Рейсы из Таллинна в Милан и обратно стоят в графике Wizz Air с 18 июля.
Из Таллинна в Милан можно будет попасть два раза в неделю — по вторникам и субботам. Вылет из Таллинна в 16:05 (в Милане в 18:00), из Милана в 11:30 (в Таллинне в 15:30).
Более подробная информация ЗДЕСЬ.
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