Wizz Air снова стал летать из Таллинна в города Украины. Долго ли это продлится?(5)
Венгерская авиакомпания Wizz Air снова стала обслуживать линии из Эстонии в города Украины - Киев, Харьков и Львов, пишет rus.err.ee.
Венгерская авиакомпания Wizz Air снова стала обслуживать линии из Эстонии в города Украины - Киев, Харьков и Львов, пишет rus.err.ee.
И в Таллиннском аэропорту, и в Министерстве экономики и коммуникаций подчеркивают, что рейсы проходят абсолютно законно. Однако пассажирам необходимо следить за постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом на Украине.
“Таави Аас действительно так сказал, но государство, принимая решение о допустимости тех или иных рейсов, исходит из количества зараженных коронавирусом на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Если этот показатель меньше 25, то летать можно. По состоянию на прошлую пятницу на Украине количество случаев заражения Covid-19 составляло 24,5 на 100 000 жителей, поэтому Wizz Air никакие постановления сейчас не нарушает”, — сказал заведующий отделом авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, добавляя, что формально запретов на полеты из Таллинна в города Украины сейчас нет.
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