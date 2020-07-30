Wizz Air снова стал летать из Таллинна в города Украины. Долго ли это продлится?

И в Таллиннском аэропорту, и в Министерстве экономики и коммуникаций подчеркивают, что рейсы проходят абсолютно законно. Однако пассажирам необходимо следить за постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом на Украине.

“Таави Аас действительно так сказал, но государство, принимая решение о допустимости тех или иных рейсов, исходит из количества зараженных коронавирусом на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Если этот показатель меньше 25, то летать можно. По состоянию на прошлую пятницу на Украине количество случаев заражения Covid-19 составляло 24,5 на 100 000 жителей, поэтому Wizz Air никакие постановления сейчас не нарушает”, — сказал заведующий отделом авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, добавляя, что формально запретов на полеты из Таллинна в города Украины сейчас нет.