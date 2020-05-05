Wizz Air возобновляет полеты из Таллинна в Киев с 13 мая

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Кроме того, авиакомпания airBaltic объявила, что уже со следующей недели намерена приступить к выполнению полетов между Таллинном и Ригой. А Finnair с середины мая планирует ежедневные рейсы между столицами Эстонии и Финляндии.

На данный момент из Таллинна можно улететь прямым рейсом в Минск (авиакомпания Belavia) и во Франкфурт (Lufthansa). Таким образом, если airBaltic, Finnair и WizzAir запустят запланированные рейсы, со следующей недели из Таллинна можно будет улететь по пяти направлениям.

NB! При покупке авиабилетов стоит обратить внимание на ограничения, введенные в стране, куда вы направляетесь: в некоторые страны сейчас пускают только своих граждан, где-то предусмотрен 14-дневный карантин, а где-то запрещено передвижение. Кроме того, надо помнить, что авиакомпании могут изменить график полетов и аннулировать рейсы, если им откажут в авиасообщении.