Wizz Air возобновляет полеты из Таллинна в Киев с 13 мая

Авиакомпания Wizz Air подтвердила Таллиннскому аэропорту, что уже с 13 мая планирует восстановить перелеты между Эстонией и столицей Украины.
В мае стоимость билетов от 24,99 до 79,99 евро (членам клуба Wizz Air предусмотрены скидки). Более подробно смотрите ЗДЕСЬ.
Кроме того, авиакомпания airBaltic объявила, что уже со следующей недели намерена приступить к выполнению полетов между Таллинном и Ригой. А Finnair с середины мая планирует ежедневные рейсы между столицами Эстонии и Финляндии.
На данный момент из Таллинна можно улететь прямым рейсом в Минск (авиакомпания Belavia) и во Франкфурт (Lufthansa). Таким образом, если airBaltic, Finnair и WizzAir запустят запланированные рейсы, со следующей недели из Таллинна можно будет улететь по пяти направлениям.
NB! При покупке авиабилетов стоит обратить внимание на ограничения, введенные в стране, куда вы направляетесь: в некоторые страны сейчас пускают только своих граждан, где-то предусмотрен 14-дневный карантин, а где-то запрещено передвижение. Кроме того, надо помнить, что авиакомпании могут изменить график полетов и аннулировать рейсы, если им откажут в авиасообщении.
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