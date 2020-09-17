17.09.2020, 09:01
Xfly запустит в сентябре линию Таллинн-Стокгольм
С 28 сентября дочернее предприятие Nordica Xfly в сотрудничестве со скандинавской авиакомпанией SAS начнет выполнять прямые рейсы из Таллинна в Стокгольм, сообщает rus.err.ee.
С 28 сентября дочернее предприятие Nordica Xfly в сотрудничестве со скандинавской авиакомпанией SAS начнет выполнять прямые рейсы из Таллинна в Стокгольм, сообщает rus.err.ee.
Первое время вылеты будут совершаться раз в день по будням, сообщили в компании.
Xfly (юридическое название — Regional Jet) является дочерним предприятием принадлежащей эстонскому государству компании Nordic Aviation Group. Основанное в 2015 году в Эстонии предприятие-поставщик услуг оказывает долгосрочные и стратегические партнерские услуги крупным авиакомпаниям.
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