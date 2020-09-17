Xfly запустит в сентябре линию Таллинн-Стокгольм

Первое время вылеты будут совершаться раз в день по будням, сообщили в компании.

Xfly (юридическое название — Regional Jet) является дочерним предприятием принадлежащей эстонскому государству компании Nordic Aviation Group. Основанное в 2015 году в Эстонии предприятие-поставщик услуг оказывает долгосрочные и стратегические партнерские услуги крупным авиакомпаниям.