17.09.2020, 09:01

Xfly запустит в сентябре линию Таллинн-Стокгольм


EST
Regional Jet
Regional JetFoto: Ilmar Saabas

С 28 сентября дочернее предприятие Nordica Xfly в сотрудничестве со скандинавской авиакомпанией SAS начнет выполнять прямые рейсы из Таллинна в Стокгольм, сообщает rus.err.ee.

Первое время вылеты будут совершаться раз в день по будням, сообщили в компании.

Xfly (юридическое название — Regional Jet) является дочерним предприятием принадлежащей эстонскому государству компании Nordic Aviation Group. Основанное в 2015 году в Эстонии предприятие-поставщик услуг оказывает долгосрочные и стратегические партнерские услуги крупным авиакомпаниям.

Читайте также: