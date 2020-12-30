30.12.2020, 07:00

"Я благодарна своей стране, что не бросили нас в беде": туристка о возвращении из Лондона в Таллинн

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"Я благодарна своей стране, что не бросили нас в беде": туристка о возвращении из Лондона в Таллинн
Photo by Osman Yunus Bekcan on Unsplash

На прошлой неделе правительство Эстонии до 01.01.2021 года приостановило авиасообщение с Великобританией, из-за чего сотни жителей нашей страны оказались в ловушке в разных городах Соединенного Королевства.

После запрета на авиасообщение с Великобританией в редакцию Delfi пришло много писем от тех, кто не мог вылететь домой. Люди писали, что попали в ловушку, рассказывали о закрытии границ между Англией и Шотландией и просили помощи. Некоторые так хотели домой на Рождество, что добирались из Лондона до Таллинна через всю Европу с многочисленными пересадками.

Для всех, кто пострадал от отмены авиарейсов, правительства Эстонии, Латвии и Литвы договорились о проведении спецрейса из Лондона в Ригу. Кроме того, 29 декабря эстонская национальная авиакомпания Nordica также организовала прямой спецрейс из Таллинна в Лондон и обратно.

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Одной из тех, кто воспользовался спецрейсом, стала Марина (имя изменено — ред.). Она рассказала о всех ситуации, о поисках альтернатив и своем благополучном возвращении домой (орфография и пунктуация автора сохранены):

“Ничего не предвещало беды и, собирая чемодан в Англию, я планировала отлично провести короткий отпуск с семьей (одна часть семьи у меня в Англии, а другая — в Таллинне) и вернуться назад домой в Таллинн к концу года.

Прилетела я в воскресенье и в тот же день ночью узнала, что с Англией никто не хочет иметь ничего общего из Европейского союза, и назад дороги нет, да и моя родная Эстония меня назад тоже не ждет!

В первую очередь я сообразила, что надо о себе заявить в МИД и зарегистрировать свой рейс. После начала искать альтернативные рейсы в Европу. Буквально с каждым часом стран, которые прекратили прием рейсов из Англии, становилось все больше: сперва их было 4, потом 17, потом 44… И вот тогда уже начался полный хаос и паника… В группе Фейсбука “Эстонцы в Лондоне” очень многие стали писать, что им нужна помощь и альтернативные варианты, как можно вернуться домой до конца года.

Я в тот же день написала письмо в МИД и посольство Эстонии. Первый ответ из МИД был весьма мало обнадеживающим — в письме было указано, чтобы мы самостоятельно искали альтернативные рейсы и звонили в авиакомпанию. По заверению МИДа, авиаперевозчик должен был пойти нам навстречу, так как рейсов из Лондона до Таллинна точно не будет до конца года точно. В то же время по какой-то причине Ryanair продолжал и дальше продавать рейсы на вылеты, которых не будет!

Больше всего удивил ответ из Посольства Эстонии в Лондоне, где было написано, что они с сентября уже настоятельно рекомендовали не путешествовать и нам в любом случае необходимо 14 дней провести в Англии на самоизоляции. Я все понимаю, но, как я уже ранее говорила, у меня семья как в Таллинне, так и в Англии, с кем видимся не так часто. И на самом деле это не 14, а 10 дней самоизоляции, и это я все предусмотрела!

Было приятно, что после регистрации рейса на следующий день позвонили из МИД и задали пару вопросов о моей ситуации, где я живу в Англии, остались ли деньги на содержание, когда я планировала возвращаться домой, а также работаю ли я в Англии или в Эстонии?

На тот момент, когда мне звонили, у меня уже был куплен билеты: сначала транзитом на Кипр, а оттуда через 3 часа в Таллинн. Из небольшого списка стран на Кипр можно было еще улететь, да и цены не были заоблачные. Я радостно сообщила представителям эстонского МИДа, что у меня все хорошо, я нашла решение и со спокойной душой легла спать! Но, как оказалось, радоваться было рано!

На следующий день меня ждал сюрприз. Всего за ночь киприоты решили внести Англию в категорию “С”, что означало, что в эту страну уже просто так ездить нельзя — для этого нужна веская причина и специальное разрешение, а его получить было не просто. Я в панике позвонила опять в эстонский МИД и сказала, что мой план с Кипром отменяется и мне срочно нужно попасть домой любым другим путем. Также задала вопрос: “Почему за нами не посылают самолет, как это сделали уже другие страны?” На это мне ответили, что сейчас ведутся переговоры с Латвией и Литвой, чтобы совместно скооперироваться и выслать один самолет, а пока ведутся подсчеты, сколько наших граждан нуждаются в помощи. И, скорей всего, рейс будет организован до Риги. После этого разговора на душе стало как-то легче.

На следующий день пришло смс из эстонского МИДа с указанием проверить почту, куда они мне отправили письмо. Это был лучший э-майл за весь 2020 год! Мне написали: “Вы в списке на рейс Лондон-Рига!” Рейс обошелся в 303 Евро, но это стоит того, чтобы оказаться за новогодним столом со своей семьей!

Я благодарна своей стране, что не бросили нас в беде! Благодарна МИДу, что звонили и интересовались, как мы! Чувствовалась сплоченность нашего народа и желание помочь друг другу!

Рейс домой был отличный! По приезде сразу сдали тест на коронавирус в аэропорту, а в 12:00 на следующий день я уже получила ответ.

Всех с Наступающим! Берегите друг друга, помогайте, и чтобы 2021 год принес нам побольше позитивных событий и радостных моментов! Чтобы мы уже смогли нормально и без всяких преград ездить в отпуск!”

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