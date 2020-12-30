"Я благодарна своей стране, что не бросили нас в беде": туристка о возвращении из Лондона в Таллинн

Было приятно, что после регистрации рейса на следующий день позвонили из МИД и задали пару вопросов о моей ситуации, где я живу в Англии, остались ли деньги на содержание, когда я планировала возвращаться домой, а также работаю ли я в Англии или в Эстонии?

На тот момент, когда мне звонили, у меня уже был куплен билеты: сначала транзитом на Кипр, а оттуда через 3 часа в Таллинн. Из небольшого списка стран на Кипр можно было еще улететь, да и цены не были заоблачные. Я радостно сообщила представителям эстонского МИДа, что у меня все хорошо, я нашла решение и со спокойной душой легла спать! Но, как оказалось, радоваться было рано!

На следующий день меня ждал сюрприз. Всего за ночь киприоты решили внести Англию в категорию “С”, что означало, что в эту страну уже просто так ездить нельзя — для этого нужна веская причина и специальное разрешение, а его получить было не просто. Я в панике позвонила опять в эстонский МИД и сказала, что мой план с Кипром отменяется и мне срочно нужно попасть домой любым другим путем. Также задала вопрос: “Почему за нами не посылают самолет, как это сделали уже другие страны?” На это мне ответили, что сейчас ведутся переговоры с Латвией и Литвой, чтобы совместно скооперироваться и выслать один самолет, а пока ведутся подсчеты, сколько наших граждан нуждаются в помощи. И, скорей всего, рейс будет организован до Риги. После этого разговора на душе стало как-то легче.