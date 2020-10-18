“Я думала, что это глупая затея. А оказалось...”: журналистка попробовала на себе полеты “в никуда”
На борту все было так, как, возможно, будет после пандемии.
На борту все было так, как, возможно, будет после пандемии.
Корреспондент CNN Лилит Маркус опробовала на себе новую услугу авиакомпаний, которые терпят убытки из-за закрытых границ. Перевозчики предлагают обзорные экскурсии на самолетах. Лайнеры выполняют полеты “в никуда”: путешествие заканчивается в том же аэропорте, откуда вылетел самолет. Лилит летела из Гонконга в Гонконг на самолете Hong Kong Express.
Со слов Лилит, первые два этапа “путешествия” у нее не отличались от того, что было до наступления пандемии. В экспрессе до аэропорта и в самой авиагавани стало меньше людей и больше предупреждений о том, что надо носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Несмотря на то что самолет не покинет воздушное пространство Гонконга, всем пассажирам рейса в никуда все равно пришлось пройти досмотр. Из непривычного: не работал магазин беспошлинной торговли.
“Когда самолет отъезжал от ворот, я почувствовала себя странно. Неожиданно все пассажиры зааплодировали. Представитель авиакомпании по громкой связи сказал, что одна из мотиваций этих полетов — напомнить людям о волшебстве путешествий”, — пишет Лилит.
В самолете не выносили еду и напитки, чтобы пассажиры не снимали маски, все средние кресла были заблокированы, чтобы люди соблюдали дистанцию. По прилете каждому пассажиру выдали яркий флайер, чтобы они не смешались с теми, кто прилетел вывозными рейсами из других стран. В противном случае каждому пассажиру рейса в никуда пришлось бы коротать 14-дневный карантин.
“Это было больше, чем просто увеселительный круиз в небе. Это был взгляд на то, как, вероятно, будут выглядеть полеты по всему миру”, — заключила Лилит.
Журналистка отмечает, что подобная услуга “полета в никуда” есть у австралийской компании Qantas. Путешественникам предлагают семичасовой полет над Австралией, во время которого можно посмотреть на Барьерный риф и священную гору Улуру. Билеты на эти рейсы были распроданы за 10 минут.
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