“Я думала, что это глупая затея. А оказалось...”: журналистка попробовала на себе полеты “в никуда”

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“Когда самолет отъезжал от ворот, я почувствовала себя странно. Неожиданно все пассажиры зааплодировали. Представитель авиакомпании по громкой связи сказал, что одна из мотиваций этих полетов — напомнить людям о волшебстве путешествий”, — пишет Лилит.

В самолете не выносили еду и напитки, чтобы пассажиры не снимали маски, все средние кресла были заблокированы, чтобы люди соблюдали дистанцию. По прилете каждому пассажиру выдали яркий флайер, чтобы они не смешались с теми, кто прилетел вывозными рейсами из других стран. В противном случае каждому пассажиру рейса в никуда пришлось бы коротать 14-дневный карантин.

“Это было больше, чем просто увеселительный круиз в небе. Это был взгляд на то, как, вероятно, будут выглядеть полеты по всему миру”, — заключила Лилит.

Журналистка отмечает, что подобная услуга “полета в никуда” есть у австралийской компании Qantas. Путешественникам предлагают семичасовой полет над Австралией, во время которого можно посмотреть на Барьерный риф и священную гору Улуру. Билеты на эти рейсы были распроданы за 10 минут.