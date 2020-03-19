"Я не успел попасть в Эстонию до закрытия границ. Что мне делать?" | МИД рассказывает о спецрейсах: где, когда и как

Авиасообщение
По данным Министерства иностранных дел, на данный момент возможны следующие варианты возвращения в Эстонию:
* Из испанской Малаги. Рейс Nordica. Регистрация ЗДЕСЬ: nordica.ee/lendamekoju
* Берлин (Ryanair)
* Эдинбург (Ryanair)
* Франкфуртt(Lufthansa) -до 31.03
* Стамбул(Turkish Airlines) - полеты возможны до 26.03, рейсы отменяются с 27.03 до 17.04
* Копенгаген (SAS) - несмотря на то, что Дания закрыла свои национальные границы, она все еще пропускает транзитные рейсы
* Лондон (Ryanair, Easyjet)
* Мальта (Ryanair) - на данный момент сообщается об отмене всех регулярных рейсов с 21.03
* Минск (Belavia) - ближайшие рейсы 19.03, 26.03, 28.03
* Москва (Aeroflot) - до 19.03 включительно. Поезд Москва-Таллинн отменяется с 20.03
* Пафос (Ryanair)
* Стокгольм (SAS)
* Веце (Ryanair)
Другие рейсы:
* Finnair летает в Таиланд до конца марта. Все рейсы отменены в период 01.04-30.06. Транзит через Финляндию из международных аэропортов разрешен. Например, из аэропорта Вантаа или из порта Турку разрешено свободное перемещение до порта Хельсинки, чтобы попасть на паром в Таллинн. Никаких дополнительных документов (например, билет на паром) при этом требуют.
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