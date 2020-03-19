19.03.2020, 14:20

"Я не успел попасть в Эстонию до закрытия границ. Что мне делать?" | МИД рассказывает о спецрейсах: где, когда и как

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"Я не успел попасть в Эстонию до закрытия границ. Что мне делать?" | МИД рассказывает о спецрейсах: где, когда и как
Foto: Andres Putting

Большинство авиакомпаний отменили или значительно сократили свои рейсы по всеми миру. Но немногочисленные варианты возвращения в Эстонию все же еще есть. Однако стоит учитывать, что в любой момент все может поменяться, а меры, введенные разными странами могут стать еще более жесткими.

Авиасообщение


По данным Министерства иностранных дел, на данный момент возможны следующие варианты возвращения в Эстонию:

* Из испанской Малаги. Рейс Nordica. Регистрация ЗДЕСЬ: nordica.ee/lendamekoju

* Берлин (Ryanair)

* Эдинбург (Ryanair)

* Франкфуртt(Lufthansa) -до 31.03

* Стамбул(Turkish Airlines) - полеты возможны до 26.03, рейсы отменяются с 27.03 до 17.04

* Копенгаген (SAS) - несмотря на то, что Дания закрыла свои национальные границы, она все еще пропускает транзитные рейсы

* Лондон (Ryanair, Easyjet)

* Мальта (Ryanair) - на данный момент сообщается об отмене всех регулярных рейсов с 21.03

* Минск (Belavia) - ближайшие рейсы 19.03, 26.03, 28.03

* Москва (Aeroflot) - до 19.03 включительно. Поезд Москва-Таллинн отменяется с 20.03

* Пафос (Ryanair)

* Стокгольм (SAS)

* Веце (Ryanair)

Другие рейсы:

* Finnair летает в Таиланд до конца марта. Все рейсы отменены в период 01.04-30.06. Транзит через Финляндию из международных аэропортов разрешен. Например, из аэропорта Вантаа или из порта Турку разрешено свободное перемещение до порта Хельсинки, чтобы попасть на паром в Таллинн. Никаких дополнительных документов (например, билет на паром) при этом требуют.

* Из Вьетнама в Европу летают Qatar, Emirates, Turkish и China Airlines. График полетов текущего дня можно посмотреть ЗДЕСЬ http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx или позвонить по горячей линии аэропорта Нойбай в Ханое: 1900 636 535.

* Из США в Европу:

- Нью-Йорк - Лондон (Delta), 1 раз в день начиная с 16.03
- Детройт - Амстердам (Delta), 1 раз в день
- Нью-Йорк - Франкфурт/Мюнхен/Брюссель (United), 1 раз в день до конца марта (по информации на данный момент)

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С АВИАКОМПАНИЕЙ.

Паромы

Паромное сообщение между Хельсинки и Таллинном сохраняется. На данный момент паромы Tallink, Eckerö Line и Viking Line отправляются согласно измененному графику. Важно проверить, можете ли вы пересекать границу и пустят ли вас в Финляндию. Об этом подробнее ЗДЕСЬ.

Tallink сообщил, что из немецкого порта Засниц в Палдиски будет ходить паром Star будет ходить. Первый рейс состоится уже завтра, 20 марта, в 19:00 по местному времени. Продолжительность поездки - 20 часов. Паром вмещает 100 грузовых машин, 10 легковых автомобилей и 330 пассажиров. При наличии свободных мест на борт будут допускаться только те граждане, кто имеет право возвращения на территорию Эстонии. Пассажиры без автотранспорта на борт не допускаются. Приоритет предоставляется водителям грузовых машин, перевозящим продукты питания и лекарства. Бронировать можно по э-майлу booking.cargo@tallink.ee или +372 612 8686.

Требования и рекомендации государства

Министерство иностранных дел напоминает всем жителям Эстонии, что
на данный момент лучше отказаться от любых поездок за границу Люди, возвращающиеся в Эстонию из других стран, должны оставаться в собственном доме или квартире на карантине в течение 14 дней.

Однако в соответствии с новым распоряжением премьер-министра, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди смогут приезжать в Эстонию без 14-дневного карантина, если у них отсутствуют симптомы болезни.

В распоряжение добавили также ограничение, в соответствии с которым без необходимости отправляться в изоляцию между Эстонией и Финляндией можно ездить только раз в семь дней, то есть возвращаться в Эстонию можно не чаще, чем раз в неделю.

Под рабочим местом подразумевается как работа на основании трудового договора, так и трудового подряда, а также в качестве госчиновника в трактовке эстонского законодательства и его эквивалента в финском законодательстве.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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