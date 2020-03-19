"Я не успел попасть в Эстонию до закрытия границ. Что мне делать?" | МИД рассказывает о спецрейсах: где, когда и как

* Из Вьетнама в Европу летают Qatar, Emirates, Turkish и China Airlines. График полетов текущего дня можно посмотреть ЗДЕСЬ http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx или позвонить по горячей линии аэропорта Нойбай в Ханое: 1900 636 535.

* Из США в Европу:

- Нью-Йорк - Лондон (Delta), 1 раз в день начиная с 16.03

- Детройт - Амстердам (Delta), 1 раз в день

- Нью-Йорк - Франкфурт/Мюнхен/Брюссель (United), 1 раз в день до конца марта (по информации на данный момент)

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Паромы

Паромное сообщение между Хельсинки и Таллинном сохраняется. На данный момент паромы Tallink, Eckerö Line и Viking Line отправляются согласно измененному графику. Важно проверить, можете ли вы пересекать границу и пустят ли вас в Финляндию. Об этом подробнее ЗДЕСЬ.

Tallink сообщил, что из немецкого порта Засниц в Палдиски будет ходить паром Star будет ходить. Первый рейс состоится уже завтра, 20 марта, в 19:00 по местному времени. Продолжительность поездки - 20 часов. Паром вмещает 100 грузовых машин, 10 легковых автомобилей и 330 пассажиров. При наличии свободных мест на борт будут допускаться только те граждане, кто имеет право возвращения на территорию Эстонии. Пассажиры без автотранспорта на борт не допускаются. Приоритет предоставляется водителям грузовых машин, перевозящим продукты питания и лекарства. Бронировать можно по э-майлу booking.cargo@tallink.ee или +372 612 8686.