Япония надеется принять большое число иностранных туристов во время Олимпиады(1)
Япония намерена принять значительное число иностранных туристов на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, сообщила японская деловая газета Nikkei.
Япония намерена принять значительное число иностранных туристов на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, сообщила японская деловая газета Nikkei.
При этом для въезда в Японию иностранцам не понадобится вакцинация или карантин при условии, что они представят отрицательные результаты теста на коронавирус и загрузят в смартфоны приложения для отслеживания места их пребывания.
В сообщении не приводятся источники информации, не говорится также, сколько конкретно иностранцев планируется принять. Отмечается, что за рубежом на олимпийские соревнования организаторы игр продали почти 1 млн билетов. Еще 4,5 млн билетов реализованы внутри страны.
В соответствии с сегодня существующими ограничениями, введенными для сдерживания распространения COVID-19, все прибывающие в Японию обязаны самоизолироваться на 14 дней.
Ранее МОК заявлял, что число спортсменов, участвующих в Играх, не будет сокращаться, в организаторы должны сделать все возможное для обеспечения их безопасности.
Ожидается, что на Олимпиаду в Токио приедут более 11 тыс. спортсменов, а на последующие за ней Паралимпийские игры — еще тысячи.
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