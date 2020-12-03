Япония надеется принять большое число иностранных туристов во время Олимпиады

При этом для въезда в Японию иностранцам не понадобится вакцинация или карантин при условии, что они представят отрицательные результаты теста на коронавирус и загрузят в смартфоны приложения для отслеживания места их пребывания.



В сообщении не приводятся источники информации, не говорится также, сколько конкретно иностранцев планируется принять. Отмечается, что за рубежом на олимпийские соревнования организаторы игр продали почти 1 млн билетов. Еще 4,5 млн билетов реализованы внутри страны.

В соответствии с сегодня существующими ограничениями, введенными для сдерживания распространения COVID-19, все прибывающие в Японию обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Ранее МОК заявлял, что число спортсменов, участвующих в Играх, не будет сокращаться, в организаторы должны сделать все возможное для обеспечения их безопасности.