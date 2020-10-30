За две недели Lux Express раздал пассажирам около 20 000 масок

Реагируя на просьбы и ожидания пассажиров, 13 октября компания Lux Express стала раздавать в своих автобусах бесплатные одноразовые медицинские маски. На сегодняшний день отзывы водителей автобусов показывают, что почти 50% пассажиров берут маски при входе в автобус. Пятая часть пассажиров используют собственные маски.

Председатель правления Lux Express Хуго Осула, призывает брать и носить бесплатные маски, хотя никого к этому и не принуждают. “Ощущение безопасности во время поездки создают плавный стиль вождения водителя, чистый автобус и возможность надеть маску, а также попросить ее для попутчиков. Разумеется, в и без того тяжелой финансовой ситуации дополнительные расходы не приветствуются, но, думаю, что никакие инвестиции в безопасность пассажиров и водителей бессмысленными считать нельзя”, — добавил Осула.

