30.10.2020, 07:30

За две недели Lux Express раздал пассажирам около 20 000 масок


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За две недели Lux Express раздал пассажирам около 20 000 масок
Scanpix, TASS, Sergei Malgavko

За первые две недели компания Lux Express раздала своим пассажирам почти 20 000 бесплатных медицинских масок – примерно половина пассажиров тепло приняли эту частную инициативу автобусной компании, призванную обеспечить еще большую безопасность поездок.

Реагируя на просьбы и ожидания пассажиров, 13 октября компания Lux Express стала раздавать в своих автобусах бесплатные одноразовые медицинские маски. На сегодняшний день отзывы водителей автобусов показывают, что почти 50% пассажиров берут маски при входе в автобус. Пятая часть пассажиров используют собственные маски.

Председатель правления Lux Express Хуго Осула, призывает брать и носить бесплатные маски, хотя никого к этому и не принуждают. “Ощущение безопасности во время поездки создают плавный стиль вождения водителя, чистый автобус и возможность надеть маску, а также попросить ее для попутчиков. Разумеется, в и без того тяжелой финансовой ситуации дополнительные расходы не приветствуются, но, думаю, что никакие инвестиции в безопасность пассажиров и водителей бессмысленными считать нельзя”, — добавил Осула.

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Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что в деле защиты общества от инфекционных заболеваний важен вклад каждого: “Мы благодарим всех людей и предпринимателей, которые серьезно относятся к сегодняшней ситуации и принимают дополнительные меры. Пассажиры автобусов могут использовать маски активнее. Разумеется, хорошо, что значительная часть жителей страны надевает маски, когда находится в закрытых помещениях. Мы искренне надеемся, что их число будет только увеличиваться”.

По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Lux Express Сандера Сыырумаа, вместе с ростом уровня заражения несколько повысилась и осторожность людей: “Хотя летом дезинфицирующими средствами для рук пользовались значительно реже, чем весной, за последние пару месяцев на них вновь стали обращать внимание — но до уровня чрезвычайного положения еще далеко. Еще не пришло время для основательного анализа статистики использования масок, но по нашим сегодняшним данным нельзя сказать, что люди из регионов с высоким уровнем заражения используют маски чаще”.

Сыырумаа добавил, что Lux Express продолжит реализацию всех мер безопасности. “Мы дезинфицируем все автобусы после каждого рейса и закрыли ряд сидений, находящийся за спиной водителя. Во всех автобусах возле передней и средней дверей предусмотрено дезинфицирующее средство для рук, а для более приватной поездки пассажир может за полцены выкупить место рядом со своим сиденьем. Мы также раздаем бесплатные маски и поскольку эти меры разработаны в сотрудничестве с Департаментом здоровья, продолжим делать это до тех пор, пока по оценке специалистов это не перестанет быть нужным”.

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