02.10.2020, 09:30

За отказ регистрироваться в системе контроля Covid-19 при въезде в Латвию грозит штраф до 2000 евро

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Eesti-Läti
Eesti-Läti Foto: Rauno Volmar

Сейм во втором, окончательном, чтении принял поправки к закону о борьбе с распространением Covid-19, которые предусматривают, что следить за соблюдением самоизоляции и карантина будет новая информационная система.

Информационная система должна помочь как Центру профилактики и контроля заболеваний проводить эпидемиологические расследования, так и полиции контролировать тех, кто должен соблюдать карантин или самоизоляцию.

У любого въезжающего в Латвию из наиболее затронутых COVID-19 стран будет обязанность заполнить анкету в электронной системе на сайте covidpass.lv. В ней он должен пообещать соблюдать десятидневную самоизоляцию. За невыполнение этой обязанности предусмотрен денежный штраф от 10 до 2000 евро.

После заполнения анкеты на почту будет отправлен QR-код. Этот код человек должен будет предъявлять по запросу полиции или пограничной службы, чтобы они могли убедиться, что он соблюдает требования эпидемиологической безопасности.

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Анкета будет обязательной в том числе для тех, кто въезжает в Латвию на машине или пересекает границу пешком. Если не заполнить анкету, грозит административное наказание. Данные будут храниться 30 дней, а потом будут автоматически стерты. Поправки также дадут полиции и пограничной службе право останавливать машины, чтобы убедиться, что водитель соблюдает правила.

Приложение ApturiCovid будет синхронизировано со схожими приложениями других стран ЕС, появится общая система выявления контактных лиц и предупреждения тех, кто мог заразиться.

Новое регулирование должно вступить в силу 12 октября.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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