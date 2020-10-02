За отказ регистрироваться в системе контроля Covid-19 при въезде в Латвию грозит штраф до 2000 евро

Информационная система должна помочь как Центру профилактики и контроля заболеваний проводить эпидемиологические расследования, так и полиции контролировать тех, кто должен соблюдать карантин или самоизоляцию.

У любого въезжающего в Латвию из наиболее затронутых COVID-19 стран будет обязанность заполнить анкету в электронной системе на сайте covidpass.lv. В ней он должен пообещать соблюдать десятидневную самоизоляцию. За невыполнение этой обязанности предусмотрен денежный штраф от 10 до 2000 евро.

После заполнения анкеты на почту будет отправлен QR-код. Этот код человек должен будет предъявлять по запросу полиции или пограничной службы, чтобы они могли убедиться, что он соблюдает требования эпидемиологической безопасности.

Анкета будет обязательной в том числе для тех, кто въезжает в Латвию на машине или пересекает границу пешком. Если не заполнить анкету, грозит административное наказание. Данные будут храниться 30 дней, а потом будут автоматически стерты. Поправки также дадут полиции и пограничной службе право останавливать машины, чтобы убедиться, что водитель соблюдает правила.