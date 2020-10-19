Заброшен с 1974 года: в разгар пандемии на Кипре открылся курорт-призрак

Говорят, отели Вароши были настолько популярны, что самые роскошные номера в них были забронированы на годы вперед. Когда на Кипре произошел военный переворот и турецкая армия вторглась на территорию, которая находилась под греческим влиянием, Вароша стал буферной зоной ООН и оказался закрыт для туристов и любых других посетителей. Фамагусту заняли турецкие войска, а грекам, проживавшим на этих территориях, пришлось экстренно покинуть город. Резолюция ООН запретила заселение оставшихся в Вароше домов и квартир кем-либо — так популярный курорт оказался заброшен на долгие годы.
Несмотря на особый статус города, в 70-е Вароша подвергся тотальному разграблению мародеров. Среди них были как турецкие военные, увозившие на материк мебель, телевизоры и посуду, так и жители близлежащих улиц, прихватившие с собой все, что не понадобилось солдатам и офицерам. В 1974 году в Фамагусте было 109 отелей на 11 тыс. мест. Часть гостиничных комплексов Вароши до сих пор юридически считается частной собственностью граждан из 20 стран мира. По оценкам кипрского экономиста Костаса Апостилидиса, недвижимое имущество Вароши, включая отели, виллы и земельные участки, можно оценить в 2 млрд фунтов.
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