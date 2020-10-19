19.10.2020, 08:01

Заброшен с 1974 года: в разгар пандемии на Кипре открылся курорт-призрак


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Заброшен с 1974 года: в разгар пандемии на Кипре открылся курорт-призрак
Scanpix, Reuters, Harun Ucar

На Кипре впервые с 1974 года открылся город-курорт Вароша, где когда-то отдыхали Брижит Бардо и Элизабет Тейлор. Всего за одну ночь город был окупирован турецкой армией и оказался заброшен почти на полвека. В октябре он снова принял первых туристов впервые с 70-х годов. Попасть сюда теперь можно через КПП, этому способствовали турецкие власти.

Кипрский курорт Вароша, который был заброшен в 1974, в октябре снова принял туристов. Доступ в северную часть Вароши теперь осуществляется через КПП строго с 9 утра до 5 вечера. Когда-то Вароша мог тягаться в престижности с Сен-Тропе, Портофино и Майами: отдыхать сюда приезжали звёзды первой величины, но после вторжения на Кипр турецкой армии полвека назад, город оказался заброшен.

Первые за полвека туристы смогли прогуляться по проспекту Демократии и проспекту Кеннеди в районе береговой зоны. Так как в Вароше уже давно никто не живет, находиться здесь может быть страшновато и даже опасно.

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“Посетители не должны покидать дорог и обозначенных участков в целях безопасности своих жизней, не входить ни в какие здания, не проходить через кусты или травянистые участки, потому что там могут жить дикие и ядовитые животные”, — сказано в памятке для туристов.

Отдых на курорте уже не тот, что полвека назад. Если раньше здесь купались и загорали возле роскошных пятизвездочных отелей, то сейчас такой вид туризма подойдет любителям острых ощущений, посещающим заброшенные заводы, больницы и прочие мрачные достопримечательности. Власти предупредили посетителей: если свернуть с проезжей части, можно провалиться в колодец или септическую яму, которые скрыты от глаз. В городе много полуразрушенных зданий, которые того и гляди могут обвалиться. За 50 лет, что здания простояли под палящим солнцем и зимними ливнями, они потеряли прочность.

За это время город оброс легендами. В интернете появилась масса историй о заброшенных магазинах одежды, сохранившейся с 70-х годов до сих пор, а также о полностью оборудованных, но пустых отелях как из фильмов про апокалипсис. На самом деле город разграбили в первые же годы после его оккупации — сейчас в обветшалых зданиях не осталось даже оконных рам, что говорить про одежду и автомобили.

Еще несколько лет назад власти непризнанного Северного Кипра начали пускать туристов на закрытые пляжи соседнего курорта Фамагусты, простиравшиеся на юг от отеля “Палм-Бич”. Тогда граница между жилой зоной Фамагусты и Вароши была перенесена от этого отеля на несколько сотен метров южнее, к песчаному мысу, откуда открывается хороший вид на весь курорт-призрак. Пляжная граница между жилыми и брошенными кварталами Фамагусты с 1970-х напоминала о событиях военного времени. Ограждение имело неэстетичный вид: бетонные столбы с протянутыми между ними досками, ржавые металлические емкости, забор из сетки-рабицы и шиферных листов.

До 1974 года Фамагуста считалась главным курортом на Кипре, “средиземноморским Лас-Вегасом”, где любили отдыхать мировые знаменитости, в том числе французская актриса Брижит Бардо и американская звезда кино Элизабет Тейлор.

Говорят, отели Вароши были настолько популярны, что самые роскошные номера в них были забронированы на годы вперед. Когда на Кипре произошел военный переворот и турецкая армия вторглась на территорию, которая находилась под греческим влиянием, Вароша стал буферной зоной ООН и оказался закрыт для туристов и любых других посетителей. Фамагусту заняли турецкие войска, а грекам, проживавшим на этих территориях, пришлось экстренно покинуть город. Резолюция ООН запретила заселение оставшихся в Вароше домов и квартир кем-либо — так популярный курорт оказался заброшен на долгие годы.

Несмотря на особый статус города, в 70-е Вароша подвергся тотальному разграблению мародеров. Среди них были как турецкие военные, увозившие на материк мебель, телевизоры и посуду, так и жители близлежащих улиц, прихватившие с собой все, что не понадобилось солдатам и офицерам. В 1974 году в Фамагусте было 109 отелей на 11 тыс. мест. Часть гостиничных комплексов Вароши до сих пор юридически считается частной собственностью граждан из 20 стран мира. По оценкам кипрского экономиста Костаса Апостилидиса, недвижимое имущество Вароши, включая отели, виллы и земельные участки, можно оценить в 2 млрд фунтов.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис уже заявил, что открытие турецкими властями доступа к пляжам Вароши для туристов является грубым нарушением международного права и резолюции ООН. Россия также выразила недовольство этими событиями: в заявлении МИД сообщается, что действия Турции создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблеме.

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