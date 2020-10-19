Заброшен с 1974 года: в разгар пандемии на Кипре открылся курорт-призрак

Кипрский курорт Вароша, который был заброшен в 1974, в октябре снова принял туристов. Доступ в северную часть Вароши теперь осуществляется через КПП строго с 9 утра до 5 вечера. Когда-то Вароша мог тягаться в престижности с Сен-Тропе, Портофино и Майами: отдыхать сюда приезжали звёзды первой величины, но после вторжения на Кипр турецкой армии полвека назад, город оказался заброшен.

Первые за полвека туристы смогли прогуляться по проспекту Демократии и проспекту Кеннеди в районе береговой зоны. Так как в Вароше уже давно никто не живет, находиться здесь может быть страшновато и даже опасно.

“Посетители не должны покидать дорог и обозначенных участков в целях безопасности своих жизней, не входить ни в какие здания, не проходить через кусты или травянистые участки, потому что там могут жить дикие и ядовитые животные”, — сказано в памятке для туристов.