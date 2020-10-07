Зачем это надо? На погранпунктах люди заполняют сотни бумажных анкет, которые никто не проверяет

Прилетев в эстонскую столицу, все пассажиры идут по большому коридору Таллиннского аэропорта до пограничного пункта, где полицейские в масках каждому прилетевшему выдают анкету под названием “Подтверждение соблюдения ограничений свободы передвижения”. Пока пассажиры заполняют эту анкету за небольшими столиками, подходящими для детских садов, за ними бдительно наблюдают сотрудники погранохраны.

“Подтверждаю, что мне известно о следующем …”, — подписывая анкету, каждый прилетевший дает обещание не нарушать действующие правила. Нужно указать имя и фамилию, личный код, местонахождение и контактные данные. Когда анкета заполнена, все выстраиваются в очередь у деревянной стойки и ждут, пока пограничник приказным тоном на плохом английском не расспросит их по всем пунктам анкеты. Как зовут? Какой адрес? Все написанное на бумаге пограничник должен сразу же внести в компьютер.