Зачем это надо? На погранпунктах люди заполняют сотни бумажных анкет, которые никто не проверяет(4)
Пассажиры в порту и аэропорту Эстонии заполняют кучу бумаг, которые, как оказывается, никому особо и не нужны, пишет Eesti Päevaleht.
Пассажиры в порту и аэропорту Эстонии заполняют кучу бумаг, которые, как оказывается, никому особо и не нужны, пишет Eesti Päevaleht.
Прилетев в эстонскую столицу, все пассажиры идут по большому коридору Таллиннского аэропорта до пограничного пункта, где полицейские в масках каждому прилетевшему выдают анкету под названием “Подтверждение соблюдения ограничений свободы передвижения”. Пока пассажиры заполняют эту анкету за небольшими столиками, подходящими для детских садов, за ними бдительно наблюдают сотрудники погранохраны.
“Подтверждаю, что мне известно о следующем …”, — подписывая анкету, каждый прилетевший дает обещание не нарушать действующие правила. Нужно указать имя и фамилию, личный код, местонахождение и контактные данные. Когда анкета заполнена, все выстраиваются в очередь у деревянной стойки и ждут, пока пограничник приказным тоном на плохом английском не расспросит их по всем пунктам анкеты. Как зовут? Какой адрес? Все написанное на бумаге пограничник должен сразу же внести в компьютер.
Для чего все это? По большей части ни для чего. Информация, собранная на бумаге, редко требуется. По данным Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе в пунктах пересечения границы было собрано около 400-500 анкет-подтверждений. За это же время Департамент здоровья затребовал информацию из этих анкет только дважды: 28 сентября и 5 октября. Поскольку точная национальность двух человек, инфицированных коронавирусом, не была известна, Департамент здоровья попросил Департамент полиции и погранохраны выяснить их происхождение.
На самом деле в заполнении такой анкеты на пограничном пункте нет особой значимости, пассажир может ее не заполнять. “Ограничение свободы передвижения или требование соблюдения самоизоляции применяется независимо от того, была ли по прибытии в Эстонию заполнена специальная анкета или нет”, — сказал ведущий сотрудник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.
Советник северного регионального отделения Департамента здоровья Михкель Някс считает, что задача таких бумажных анкет — информационная работа и профилактика. И эта цель достигнута. “Это нужно для того, чтобы каждый человек понимал, что он должен соблюдать самоизоляцию”, — объясняет советник, добавляя, что таким образом департаменты собирают личные данные прибывающих в страну”.
Сотрудник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей признает, что полиция активно не проверяет соблюдение самоизоляции, и если нарушители обнаруживаются, то, как правило, при других обстоятельствах. “Например, если полиция проводит проверку скорости машин на дороге, останавливает кого-то, вводит его данные в систему и тут выясняется, что этот человек должен быть дома на самоизоляции”, — рассказывает он. Также случалось, что о нарушителе самоизоляции сообщали по номеру службы экстренной помощи 112, но, по словам Таго Трей, так примеров мало. В любом случае полиция не заводит дел о нарушениях правил самоизоляции. Вся информация передается в Департамент здоровья, где уже отдельно разбирают каждое такое нарушение.
С начала кризиса, вызванного распространением коронавируса, прошло уже полгода, но до сих пор Эстония, позиционирующая себя как э-государство, не может решить, как избежать всей этой бумажной волокиты и переместить всю информацию в компьютер.
Для примера: если вы собираетесь приехать в Великобританию, то аналогичную анкету можно заполнить онлайн за несколько дней до прибытия в страну. Отправив анкету, вы получаете специальный QR-код, который нужно предъявить на границе. Таким образом в аэропорту на прохождение пограничного контроля пассажир тратит около секунды, показывая полицейским этот QR-код с телефона. В Финляндии вообще никакой анкеты-подтверждения не требуется: покажите паспорт пограничнику и идите дальше. Если же вы предоставите отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних трех дней, то требование 2-недельного карантина на вас не распространяется.
Однако одна альтернатива заполнения бумажной анкеты на пограничном пункте у Эстонии все же есть. На сайте Департамента полиции и погранохраны можно найти виртуальную версию анкеты-подтверждения. Но просто так заполнить ее в интернете и отправить нельзя — все равно анкету необходимо распечатать и потом в бумажном виде предоставить полицейским на пограничном пункте.
“Работа над интернет-версией анкеты еще ведется. Надеемся, что она скоро будет готова”, — говорит Михкель Някс.
Пару недель назад из-за информации бумажных анкет между Департаментами развернулась настоящая игра в пинг-понг. Стопки заполненных вручную анкет были отправлены в Департамент здоровья, но компьютерная таблица, составленная на основе этих данных, осталась только в базе Департамента полиции и погранохраны. Когда Департаменту здоровья потребовалась информация о заболевшем человеке, они снова обратились к полиции, чтобы те предоставили им эти данные из своей компьютерной базы.
На прошлой неделе произошел настоящий “инновационный прорыв”. Был разработан способ, как шесть первых строк бумажной анкеты автоматически переносить из базы данных полиции в компьютерную систему Департамента здоровья. Но так и неясно, где все эти бумажные анкеты в конечном итоге окажутся.
“Анкета, подтверждающая ограничения свободы передвижения, является документом, и поэтому ее необходимо сохранять в соответствии с законом. По этой же причине важно предоставлять эти анкеты в бумажной форме Департаменту здоровья”, — прокомментировал Таго Трей.
Однако Михкель Някс, советник северного регионального отделения Департамента здоровья, по-другому описывает ситуацию: “Что касается процесса, человек заполняет анкету, Департамент полиции и погранохраны вводит все данные в компьютер, затем эта информация передается Департаменту здоровья. Для этого были разработаны необходимые ИТ-решения. В настоящее время бумажные анкеты физически не передаются”.
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