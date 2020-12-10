"Закройте уж все!" Представители туризма Эстонии в шоке от вводимых ограничений

“Мы видим, что государство постоянно дистанцируется от смягчения воздействия кризиса на компании и пытается любой ценой избежать затрат”, — прокомментировал заявление министра президент Союза малых и средних предприятий Хейки Ритс.
Вопрос загадочных 25 млн евро
Хейки Ритс считает, такое отношение, как и вся сложившаяся ситуация, диаметрально противоположны действиям правительств наших северных соседей, которые на протяжении всего кризиса оказывают постоянную и обширную поддержку компаниям, пострадавшим от коронакризиса, понимая, что таким образом они спасают свою базу налоговых поступлений.
По словам Ритса, многие коммерческие организации Эстонии уже давно делают акцент на необходимости продолжить субсидирование заработной платы для секторов и компаний, наиболее пострадавших от кризиса. “Есть якобы 25 млн евро. Вопрос, конечно, в том, кому прежде всего помочь, так как многие туристические компании уже сократили большую часть своих сотрудников. Но туристические предприятия по-прежнему нуждаются в помощи, чтобы поддерживать свой бизнес до возобновления свободных поездок и снятия всех ограничений”, — сказал президент EVEA.
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло