10.12.2020, 07:00

"Закройте уж все!" Представители туризма Эстонии в шоке от вводимых ограничений


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Pubid ja baarid vanalinnas
Pubid ja baarid vanalinnasFoto: Rauno Volmar

В ситуации, когда туристический сектор Эстонии достиг из-за кризиса критической точки, отвечающие за это министры, похоже, даже не собираются обсуждать с правительством новые меры поддержки местной туриндустрии, пишет Ärileht.

“Для туристического сектора, который очень сильно пострадал от кризиса и практически работает в условиях запрета на ведение бизнеса, государственная поддержка — единственный способ продержаться до весны”, — говорится в публичном заявлении туристических организаций.

По словам представителей эстонского туризма, каждый следующий день имеет решающее значение для сохранения целого сектора. Поэтому туристические организации советуют правительству вместо псевдопроблем сосредоточиться на более острых вопросах, касающихся поддержки важного сектора экономики, предприятий и их сотрудников. Организации подчеркнули, что они больше не могут нести расходы из-за нерешительности правительства.

Правительство отбирает последнюю надежду

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“Начиная с марта этого года эстонскому туристическому сектору практически запрещено заниматься бизнесом. Способность многих компаний работать в условиях ограничений сведена к нулю. По данным на октябрь, туристические компании, потерявшие с начала апреля в среднем 92% оборота, были вынуждены сократить 41% сотрудников. Большинство оставшихся работников получают сниженную или минимальную зарплату”, — так описал текущую ситуацию президент Союза туристических компаний Эстонии Тийт Пруули.

“Предприниматели взяли на себя потенциальные расходы государства, откладывая увольнения на несколько недель. Они возлагают надежду на качественное управление и решение правительства в вопросе выделения субсидий”, — добавил Айн Кяпп, председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии. Например, на данный момент в гостиницах Таллинна сокращено уже более 60% персонала.

О том, что ситуация в компаниях туристического сектора достигла критического уровня, в последние недели заявляет целый ряд предпринимателей, которые очень разочарованы неоднозначностью правительственных решений и заявлений. Одна из самых больших проблем заключается в том, что правительство не заявляет четко, что для предотвращения распространения коронавируса полностью прекращает работу всего туристического сектора. Вместо этого все чаще вводятся ограничения, которые убивают последнюю возможность заработать.

Недавно владелец тартуских гостиниц Верни Лоодмаа рассказал о последствиях решения правительства отменить все рождественские вечеринки и новогодние празднества. По словам Лоодмаа, это был необдуманный призыв, который оказал пострадавшему от кризиса туристическому сектору очередную медвежью услугу. Особенно в условиях, когда заведения общественного питания уже подстроились под предыдущие правительственные правила, согласно которым необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра, а за одним столом могут находиться не более 10 человек.

“Осенью ограничения постоянно становились все хуже и хуже”, — сказал Валло Палмадре, владелец таллиннских баров Nameta и Route. “Сокращение часов работы с 00:00 до 22:00 может отнять еще 40-50 процентов оборота”, — сказал он, в то же время подчеркнув, что у государства тоже должны быть какие-то обязательства по установлению ограничений, чтобы помочь страдающему с весны туристическому сектору.

Nimeta baar

Кристьян Пеаске управляет несколькими популярными ресторанами в Таллинне. 24 декабря одно из заведений приостановит свою работу как минимум до летнего периода. По заявлению Пеаске в социальной сети, последние введенные ограничения — лучший пример несостоятельности. “Я осознаю всю сложность ситуации, но все же я не понимаю, почему незадолго до полуночи COVID-19 становится опаснее, чем в 20-22:00”, — задается вопросом владелец ресторанов Leib и Lore Bistroo.

Он отметил, что если бы существовал реальный риск распространения коронавируса в ресторанах, двух часов было бы недостаточно. “Закройте! Закройте уж все! Решите наконец! Не тяните! Мы сами решили. В первой половине 2021 года дело нашей жизни останется лишь мечтой”, — сказал Кристьян Пеаске.

Министр: на встрече в правительстве ничего не обсуждалось

На прошлой неделе прошла встреча представителей Союза малых и средних предприятий (EVEA) с министром внешней торговли и информационных технологий Раулем Сиемом. На встрече обсуждались возможные меры поддержки туристического сектора и дальнейшие перспективы развития.

“На следующий день в министерство был отправлен довольно подробный пакет, в котором резюмировались и уточнялись наши предыдущие предложения, а также говорилось о том, кто должен получить поддержку из выделенных 5 млн евро. И это не только небольшие туристические агентства, производители и продавцы сувениров, развлекательные компании и экскурсионные бюро”, — отметил Хейки Ритс.

По его словам, их предложение касалось всех секторов бизнеса, которые в этом кризисе потеряли наибольший оборот, то есть 70-100%. EVEA считает очень важным поддерживать такие предприятия, чтобы сохранить привлекательность Эстонии как туристического направления и избежать серьезных изменений на рынке. “Пока что значительная часть этих компаний не имеет права на получение помощи и поддержки по заработной плате от Кассы по безработице”, — добавил Ритс.

Однако, несмотря на все эти встречи и заявления, министр Рауль Сием заявил, что он не планирует обращаться к правительству с какими-либо конкретными предложениями, касающимися сектора туризма или малых и средних предприятий. “Как и в случае с другими организациями, такие встречи проводятся регулярно, чтобы понять ожидания представителей этой сферы бизнеса, ответить на возникающие вопросы и получить обратную связь. Никаких тем, обсуждение которых надо немедленно вынести на повестку дня в правительстве, на встрече не обговаривалось”, — сказал он.

Это же решение подтвердил и министр экономики и коммуникаций Таави Аас, отметив, что правительство не считает необходимым оказывать дополнительную поддержку компаниям из наиболее пострадавших секторов экономики.

“На данный момент правительство не планирует введения таких глобальных ограничений, которые бы могли полностью остановить работу определенных отраслей экономики. Поэтому никаких дополнительных мер поддержки не планируется”, — сказал он. Таави Аас также добавил, что если правительство будет вводить радикальные меры по ограничению распространения коронавируса, то только тогда возможно рассмотрение дополнительных мер поддержки.

“Мы видим, что государство постоянно дистанцируется от смягчения воздействия кризиса на компании и пытается любой ценой избежать затрат”, — прокомментировал заявление министра президент Союза малых и средних предприятий Хейки Ритс.

Вопрос загадочных 25 млн евро


Хейки Ритс считает, такое отношение, как и вся сложившаяся ситуация, диаметрально противоположны действиям правительств наших северных соседей, которые на протяжении всего кризиса оказывают постоянную и обширную поддержку компаниям, пострадавшим от коронакризиса, понимая, что таким образом они спасают свою базу налоговых поступлений.

По словам Ритса, многие коммерческие организации Эстонии уже давно делают акцент на необходимости продолжить субсидирование заработной платы для секторов и компаний, наиболее пострадавших от кризиса. “Есть якобы 25 млн евро. Вопрос, конечно, в том, кому прежде всего помочь, так как многие туристические компании уже сократили большую часть своих сотрудников. Но туристические предприятия по-прежнему нуждаются в помощи, чтобы поддерживать свой бизнес до возобновления свободных поездок и снятия всех ограничений”, — сказал президент EVEA.

Союзы туристических фирм Эстонии также слышали информацию о 25 млн евро, предназначенных в качестве субсидий по заработной плате в туристическом секторе. Как заявили представители туристических организаций, на встрече 18 ноября министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сием подтвердил, что у государства есть средства для поддержки сектора, и что предложение о поддержке в размере 25 миллионов евро из Кассы по безработице и 5 миллионов евро для наиболее пострадавших компаний будет представлено на рассмотрение в правительство. Однако пока, насколько известно предпринимателям, этот вопрос не дошел до правительственного кабинета.

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