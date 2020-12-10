"Закройте уж все!" Представители туризма Эстонии в шоке от вводимых ограничений

“Для туристического сектора, который очень сильно пострадал от кризиса и практически работает в условиях запрета на ведение бизнеса, государственная поддержка — единственный способ продержаться до весны”, — говорится в публичном заявлении туристических организаций.

По словам представителей эстонского туризма, каждый следующий день имеет решающее значение для сохранения целого сектора. Поэтому туристические организации советуют правительству вместо псевдопроблем сосредоточиться на более острых вопросах, касающихся поддержки важного сектора экономики, предприятий и их сотрудников. Организации подчеркнули, что они больше не могут нести расходы из-за нерешительности правительства.

Правительство отбирает последнюю надежду



“Начиная с марта этого года эстонскому туристическому сектору практически запрещено заниматься бизнесом. Способность многих компаний работать в условиях ограничений сведена к нулю. По данным на октябрь, туристические компании, потерявшие с начала апреля в среднем 92% оборота, были вынуждены сократить 41% сотрудников. Большинство оставшихся работников получают сниженную или минимальную зарплату”, — так описал текущую ситуацию президент Союза туристических компаний Эстонии Тийт Пруули.