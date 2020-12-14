Закрытие на месяц турсектора Ида-Вирумаа и его последующее открытие оценили в 4 млн евро

“Одно только месячное закрытие и последующее открытие предприятий размещения (отели и гостиницы) обойдется в 4 миллиона евро. Спа-центры оказывают самое большое влияние на поток туристов и на расходы по локдауну. Закрыть на месяц только 1 спа-центр стоит больше 350 000 евро, а чтобы его заново запустить потребуется примерно такая же сумма”, — говорится в распространенном в воскресенье, 13 декабря, заявлении туристического кластера Ида-Вирумаа, который провел опросы среди своих членов.

“Из проведенного опроса следует, что закрытие 50-местного отеля на один месяц и его последующий перезапуск обойдется в 65 000 евро. Подобных, а также более крупных отелей в уезде 8. Сложившееся положение пережить для предприятий практически невозможно, учитывая, что кризис начался уже в марте, все запасы израсходованы и при локдауне доходы равны нулю”, — подчеркивается в заявлении.