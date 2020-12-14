14.12.2020, 09:01

Закрытие на месяц турсектора Ида-Вирумаа и его последующее открытие оценили в 4 млн евро


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Noorus SPA Narva-Jõesuus
Noorus SPA Narva-JõesuusFoto: Sergei Stepanov, NPA

Ида-Вируский туристический кластер подсчитал убытки, которые местные фирмы понесут в связи с решением правительства на один месяц закрыть все занятые в этой сфере предприятия, пишет rus.err.ee.

“Одно только месячное закрытие и последующее открытие предприятий размещения (отели и гостиницы) обойдется в 4 миллиона евро. Спа-центры оказывают самое большое влияние на поток туристов и на расходы по локдауну. Закрыть на месяц только 1 спа-центр стоит больше 350 000 евро, а чтобы его заново запустить потребуется примерно такая же сумма”, — говорится в распространенном в воскресенье, 13 декабря, заявлении туристического кластера Ида-Вирумаа, который провел опросы среди своих членов.

“Из проведенного опроса следует, что закрытие 50-местного отеля на один месяц и его последующий перезапуск обойдется в 65 000 евро. Подобных, а также более крупных отелей в уезде 8. Сложившееся положение пережить для предприятий практически невозможно, учитывая, что кризис начался уже в марте, все запасы израсходованы и при локдауне доходы равны нулю”, — подчеркивается в заявлении.

“Мы понимаем, что с точки зрения здравоохранения положение в регионе критичное. В то же время надо понимать, что без срочной поддержки со стороны государства, туристический сектор этот кризис не переживет. Для реализации меры поддержки имеются все предпосылки. Правительство обещало это очень однозначно. Недавно посетивший регион премьер-министр Юри Ратас тоже осведомлен о положении туристического сектора. Аргументы убедительны: у сектора не осталось запасов, заново открывать закрытые предприятия нереально дорого и длительно. Сегодня, это единственно разумное решение — обеспечить миллионной поддержкой предприятия, чем потом разбираться с ущербом в 100 миллионов, который возникнет при коллапсе сектора”, — сказала руководитель Центра предпринимательства Ида-Вируского уезда Пилле Сёот.

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