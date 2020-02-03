Запрещено все: коронавирус поразил культурную жизнь в китайском Ухане

Из-за эпидемии в китайском Ухане закрыты парки, кафе, музеи, кинотеатры, запрещены экскурсии. Чтобы бороться со скукой и поднять дух себе и другим, жители города идут на риск.
“Из моего окна открывается вид на второе городское кольцо Уханя, главную транспортную развязку города: обычно на дороге в это время суток (во второй половине дня — Ред.) поток огней. Теперь же здесь проезжает всего пара-другая автомобилей, что уже гораздо больше, чем в предыдущие дни, но, в целом, дорога пуста”, — вздыхает Ли Юйньчжун. “А вот здания напротив по-прежнему ярко освещены — словно красивая и в то же время какая-то не настоящая, почти сюрреальная декорация”, — рассказывает он в интервью Deutsche Welle. Ли Юйньчжун работает в сфере культуры, он руководит букинговым агентством. Вот уже более недели он и его жена, профессиональная оперная певица, не выходят из собственной квартиры в Ухане.
Культурная жизнь в Ухане на карантине
После долгих непогожих дней городское небо, наконец-то, просветлело. “Поэтому на улице снова появились люди, можно хоть подышать свежим воздухом и сделать необходимые закупки”, — рассуждает Ли Юйньчжун. Однако проводить массовые мероприятия нельзя. Общественная и культурная жизнь города “заморожены”: массовые собрания и встречи запрещены, культурные учреждения закрыты.
С 22 января 11-миллионный город Ухань, расположенный в центре Китая, практически отрезан от мира. Правительственное сообщение о решении объявить в городе карантин из-за вспышки коронавируса было обнародовано в два часа ночи. Еще до 10 часов утра жители могли покинуть город, затем выезд, как и въезд в него, запретили. Многие из тех, кто узнал об этом вовремя, уехали, однако Ли Юйньчжун этого не сделал. “Я хоть и живу неподалеку от второго городского кольца и езды до автострады всего каких-то полчаса, но решил все-таки остаться в городе. Здесь живут мои сестры, и новогодний праздник 25 января мы хотели провести в кругу семьи — с родителями и родственниками. Ведь главный смысл праздника именно в этом, а потому об отъезде и речи не было”, — поясняет он.
Для многих горожан, вынужденных остаться в городе, решающим стал и финансовый аспект. Именно в праздничные дни цены на ночлег в отелях страны всегда завышены. Мало кому под силу подобные расходы.
Петь хором — только по одному!
Оживленные обычно улицы китайского мегаполиса будто вымерли. Как видно по соцсетям, к боязни заразиться опасным вирусом постепенно примешивается и скука, порожденная вынужденным бездействием. В то же время сдаваться жители Уханя не собираются и стараются поддерживать дух: в Twitter курсируют видео, где горожане, распахнув окна квартир, поют гимн страны.
“Человек — существо социальное. Тот, кто живет в огромном городе, таком, как Ухань, взаперти сидеть не привык, — считает Ли Юйньчжун. — Нормальной такую ситуацию не назовешь. Поневоле хочется что-нибудь сделать”. Так, в социальных сетях люди бросили клич, приглашая прийти на встречу и участвовать в пении хором. “И многие на это во время карантина столь рискованное предложение действительно откликнулись”, — рассказывает он. Возмущенные таким поступком эксперты тут же забили тревогу и отозвались встречным призывом — по телевидению, радио и в соцсетях — отказаться от подобных затей, не усугублять и без того драматическую ситуацию в городе. Пение, по их мнению, занятие прекрасное — но (пока что) только у себя дома, причем при закрытых окнах, предупреждают они.
К каким последствиям приведет бесснежная зима?
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Россиян обманывали с помощью Малышевой
У гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой обнаружили рак