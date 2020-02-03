Запрещено все: коронавирус поразил культурную жизнь в китайском Ухане

“Из моего окна открывается вид на второе городское кольцо Уханя, главную транспортную развязку города: обычно на дороге в это время суток (во второй половине дня — Ред.) поток огней. Теперь же здесь проезжает всего пара-другая автомобилей, что уже гораздо больше, чем в предыдущие дни, но, в целом, дорога пуста”, — вздыхает Ли Юйньчжун. “А вот здания напротив по-прежнему ярко освещены — словно красивая и в то же время какая-то не настоящая, почти сюрреальная декорация”, — рассказывает он в интервью Deutsche Welle. Ли Юйньчжун работает в сфере культуры, он руководит букинговым агентством. Вот уже более недели он и его жена, профессиональная оперная певица, не выходят из собственной квартиры в Ухане.

Культурная жизнь в Ухане на карантине

После долгих непогожих дней городское небо, наконец-то, просветлело. “Поэтому на улице снова появились люди, можно хоть подышать свежим воздухом и сделать необходимые закупки”, — рассуждает Ли Юйньчжун. Однако проводить массовые мероприятия нельзя. Общественная и культурная жизнь города “заморожены”: массовые собрания и встречи запрещены, культурные учреждения закрыты.