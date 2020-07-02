Запрет на международные перелеты в Россию продлили до 1 августа
Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен до 1 августа. Об этом пишет Meduza со ссылкой на РБК и телеграмму, направленную Росавиацией в аэропорты и авиакомпании.
Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен до 1 августа. Об этом пишет Meduza со ссылкой на РБК и телеграмму, направленную Росавиацией в аэропорты и авиакомпании.
“До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства”, — указано в телеграмме.
Из телеграммы РБК делает вывод, что также будет продлен и запрет на международные перелеты, хотя и не приводит цитат, подтверждающих это. Со ссылкой на источник в Белом доме агентство отмечает, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц с тех пор, как было приостановлено авиасообщение — и таким образом, по словам источника, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд россиян за рубеж.
Авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта. Формально оно бессрочное.
В конце июня “Ведомости” писали, что несмотря на запрет “Аэрофлот” как минимум с начала лета осуществляет на регулярной основе пассажирские рейсы в европейские города. При этом формально компания осуществляет их как грузовые. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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