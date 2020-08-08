Запретов становится все больше: с 10 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 19 стран Европы

По сравнению с этой неделей, число европейских стран, для туристов из которых будет применяться требование самоизоляции на следующей неделе, увеличилось с 15 до 19. В список добавились Исландия, Нидерланды, Польша и Сан-Марино.
Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Словении, Дании, Германии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана, сообщает rus.err.ee.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
Почему коронавирус не "косил" кассиров так, как врачей
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Смерч в Сочи разгромил пляжи. Видео