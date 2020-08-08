08.08.2020, 08:00

Запретов становится все больше: с 10 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 19 стран Европы


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Запретов становится все больше: с 10 августа самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию уже из 19 стран Европы
Foto: Andres Putting

С понедельника, 10 августа, при въезде в Эстонию двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По сравнению с этой неделей, число европейских стран, для туристов из которых будет применяться требование самоизоляции на следующей неделе, увеличилось с 15 до 19. В список добавились Исландия, Нидерланды, Польша и Сан-Марино.

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Словении, Дании, Германии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана, сообщает rus.err.ee.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.

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