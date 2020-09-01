01.09.2020, 10:01

Заразили COVID-19: как туристы судятся с курортами


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Заразили COVID-19: как туристы судятся с курортами
Scanpix, ZUMAPRESS.com

Пандемия стала испытанием для туристической отрасли: помимо отмененных туров и броней гостиниц, турфирмы и связанные с туризмом компании, а также власти курортных городов, столкнулись с судебными исками от туристов, требующих компенсации за моральный и физический ущерб, который они понесли якобы по халатности владельцев отелей.

В марте этого года на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль в Тироле коронавирусом заразились 2 500 туристов из 45 стран. Позднее против австрийских властей был подан коллективный иск с требованием компенсации и признания ущерба, который понесли люди, вынужденные потратиться на лечение в отделении интенсивной терапии, в результате халатности владельцев отеля, по их мнению, не предпринявших своевременных действий, чтобы обеспечить безопасность пребывания на курорте.

По словам защитника прав потребителей Петера Кольбы, который занимается этим процессом, речь идет о 6 тыс. пострадавших и об ущербе, в отдельных случаях достигающем суммы в 100 000 евро, передает австрийский телеканал n-TV.

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Ранее CNN сообщал, что большинство пострадавших — граждане Германии. Австрийская Ассоциация защиты прав потребителей еще в марте выступила с заявлением, что власти несут ответственность за запоздалую реакцию в начале пандемии коронавируса. Спустя пять дней, ассоциация объявила, что число пострадавших достигло 2 500 человек, причем около 80% из них были немцами. Организация сообщила CNN, что подала заявление в прокуратуру Инсбрука, после чего полиция начала расследование.

Ассоциация также направила жалобу на тирольского губернатора Гюнтера Платтера, мэра города, компании канатных дорог и других представителей власти. Она же обратилась к другим туристам, которые потенциально могли стать жертвами вспышки коронавируса, произошедшей по вине персонала гостиниц, расположенных в Ишгле.

На сайте Ассоциации было опубликовано заявление: “Если вы были на горнолыжных курортах Ишгль, Пазнаунталь, Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зельден или Циллерталь 5 марта 2020 года или позже, и вскоре после этого у вас был диагностирован коронавирус, вы имеете право на возмещение ущерба тирольскими властями, а также Австрийской Республикой, при условии, что мы сможем предоставить доказательства халатности в соответствующих отчетах или в уголовном разбирательстве”.’

Причиной распространения COVID-19 на курорте Ишгль, который ежегодно привлекает около 500 тыс. туристов, среди которых когда-то бывали и Пэрис Хилтон, Наоми Кэмпбелл и Билл Клинтон, считают заразившегося сотрудника отеля, о чем умолчали в администрации, не желая поднимать лишний шум.

Поскольку это произошло в самом начале пандемии, они еще не знали всей процедуры и мер безопасности, которые необходимо было принять, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, и решили замять инцидент. В заявлении властей, правда, содержалась информация о том, что все сотрудники были своевременно осмотрены врачом, а при появлении первых симптомов заболевания среди туристов из Исландии, они были внесены в соответствующие списки.

7 марта бармен стал первым человеком из сотрудников курорта, чей тест на коронавирус оказался положительным, после чего бар закрылся. Власти также приняли необходимые меры незамедлительно, а именно, провели дезинфекцию помещения бара и распустили сотрудников по домам, после чего и другие служащие заведения оказались инфицированными, находясь уже на карантине. 13 марта закрыли все горнолыжные курорты в Тироле.

Ассоциация тогда заявила, что пандемия COVID-19 квалифицируется как форс-мажор, так что никто не может нести ответственность за понесенный ущерб.

Однако продолжение работы горнолыжных курортов, даже если власти не подозревали об угрозе массового заражения, безусловно, является основанием для рассмотрения исков о возмещении ущерба.

Это не единственный случай, когда туристы обратились в суд в связи с коронавирусом. Другим поводом для иска, напротив, послужили ограничения, наложенные в целях обеспечения безопасности. Против них ополчились туристы на островах Антигуа и Барбуда в Карибском море. В июне премьер-министр этой страны Гастон Браун сообщил, что несколько туристов угрожают ему судебными исками в связи с действующими обязательными протоколами тестирования на коронавирус по прибытии на острова.

Туристы из США, в частности, отказывались следовать предписаниям государства, а именно, оставаться на карантине после того, как их тест на COVID-19 оказался положительным. Несколько туристов, прибывших на острова, заявили, что обязательное прохождение теста на коронавирус по прибытии в аэропорт страны нарушает их права.

В результате правительство Антигуа и Барбуды пошло на уступки и позволило туристам в виде исключения проходить тестирование при выезде из своей страны, чтобы в случае положительного результата не отправлять их обратно и не заставлять соблюдать режим карантина, находясь на острове.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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