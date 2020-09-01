Заразили COVID-19: как туристы судятся с курортами

В марте этого года на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль в Тироле коронавирусом заразились 2 500 туристов из 45 стран. Позднее против австрийских властей был подан коллективный иск с требованием компенсации и признания ущерба, который понесли люди, вынужденные потратиться на лечение в отделении интенсивной терапии, в результате халатности владельцев отеля, по их мнению, не предпринявших своевременных действий, чтобы обеспечить безопасность пребывания на курорте.

По словам защитника прав потребителей Петера Кольбы, который занимается этим процессом, речь идет о 6 тыс. пострадавших и об ущербе, в отдельных случаях достигающем суммы в 100 000 евро, передает австрийский телеканал n-TV.

Ранее CNN сообщал, что большинство пострадавших — граждане Германии. Австрийская Ассоциация защиты прав потребителей еще в марте выступила с заявлением, что власти несут ответственность за запоздалую реакцию в начале пандемии коронавируса. Спустя пять дней, ассоциация объявила, что число пострадавших достигло 2 500 человек, причем около 80% из них были немцами. Организация сообщила CNN, что подала заявление в прокуратуру Инсбрука, после чего полиция начала расследование.