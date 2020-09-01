Заразили COVID-19: как туристы судятся с курортами

Ассоциация также направила жалобу на тирольского губернатора Гюнтера Платтера, мэра города, компании канатных дорог и других представителей власти. Она же обратилась к другим туристам, которые потенциально могли стать жертвами вспышки коронавируса, произошедшей по вине персонала гостиниц, расположенных в Ишгле.
На сайте Ассоциации было опубликовано заявление: “Если вы были на горнолыжных курортах Ишгль, Пазнаунталь, Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зельден или Циллерталь 5 марта 2020 года или позже, и вскоре после этого у вас был диагностирован коронавирус, вы имеете право на возмещение ущерба тирольскими властями, а также Австрийской Республикой, при условии, что мы сможем предоставить доказательства халатности в соответствующих отчетах или в уголовном разбирательстве”.’
Причиной распространения COVID-19 на курорте Ишгль, который ежегодно привлекает около 500 тыс. туристов, среди которых когда-то бывали и Пэрис Хилтон, Наоми Кэмпбелл и Билл Клинтон, считают заразившегося сотрудника отеля, о чем умолчали в администрации, не желая поднимать лишний шум.
Страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Не кашель и не температура: назван главный симптом COVID-19
Вот это похоже на правду: как появился COVID