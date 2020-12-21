21.12.2020, 12:00

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ФОТО | Путешествие по миру: главные пейзажи 2020 года


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ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ФОТО | Путешествие по миру: главные пейзажи 2020 года
Башни электростанций, Дракс, Северный Йоркшир, Англия. 27.11.2020Scanpix, LEE SMITH

Несмотря на все происходящее в этом году, фотографам агенства Reuters удалось запечатлеть невероятно красивые кадры природы в разных городах и странах мира.

Поле цветов во время ежегодного цветения в Кастеллуччо, Италия, 6 июля 2020 г. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

SCanpix, GUGLIELMO MANGIAPANE

Огромные волны ударяются о стену гавани в Ньюхейвене, на юге Великобритании, 11 февраля 2020 г. REUTERS / Toby Melville

Scanpix, TOBY MELVILLE
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Спортсмен бежит среди покрытых льдом деревьев возле горного перевала Альбиспасс, Швейцария, 2 января 2020 г. REUTERS / Arnd Wiegmann

Scanpix, ARND WIEGMANN

Девушка делает селфи, пока ее подруга поправляет макияж на поле мюленбергии в парке в Ханаме, Южная Корея, 13 октября 2020 г. REUTERS / Kim Hong-Ji
* Мюленбергия - травянистый многолетник, относящийся с семейству злаковых. Растение известно под названием оленья трава.

Scanpix, KIM HONG-JI


Мужчина ловит рыбу возле Троицкого моста в Санкт-Петербурге, Россия, 1 ноября 2020 г. REUTERS / Антон Ваганов

Scanpix, ANTON VAGANOV

Ковер из диких колокольчиков, цветущих примерно в середине апреля в местечке Халлербос, известном во всем мире под названием "Синий лес". Недалеко от Галле, Бельгия, 13 апреля 2020 г. REUTERS / Yves Herman

Scanpix, Â© Yves Herman / Reuters

Северное сияние над Рованиеми в Лапландии, Финляндия, 25 сентября 2020 г. REUTERS / Александр Кузнецов

Scanpix, ALEXANDER KUZNETSOV

Соляные образования в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека, Израиль, 25 августа 2020 г. REUTERS / Ammar Awad

Scanpix, AMMAR AWAD

Туман на дороге в Квэрндруп на острове Фюн, Дания, 22 сентября 2020 г. Ritzau Scanpix / Майкл Багер, REUTERS

Scanpix, MICHAEL BAGER

Восход солнца на средневековом Карловом мосту в Праге, Чехия, 1 октября 2020 г. REUTERS / David W Cerny

Scanpix, David W Cerny

Полнолуние за башней Святого Михаила в Гластонбери, Англия, 10 января 2020 года. REUTERS / Peter Cziborra

Scanpix, Peter Cziborra
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