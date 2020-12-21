ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ФОТО | Путешествие по миру: главные пейзажи 2020 года
Несмотря на все происходящее в этом году, фотографам агенства Reuters удалось запечатлеть невероятно красивые кадры природы в разных городах и странах мира.
Несмотря на все происходящее в этом году, фотографам агенства Reuters удалось запечатлеть невероятно красивые кадры природы в разных городах и странах мира.
Поле цветов во время ежегодного цветения в Кастеллуччо, Италия, 6 июля 2020 г. REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Огромные волны ударяются о стену гавани в Ньюхейвене, на юге Великобритании, 11 февраля 2020 г. REUTERS / Toby Melville
Спортсмен бежит среди покрытых льдом деревьев возле горного перевала Альбиспасс, Швейцария, 2 января 2020 г. REUTERS / Arnd Wiegmann
Девушка делает селфи, пока ее подруга поправляет макияж на поле мюленбергии в парке в Ханаме, Южная Корея, 13 октября 2020 г. REUTERS / Kim Hong-Ji
* Мюленбергия - травянистый многолетник, относящийся с семейству злаковых. Растение известно под названием оленья трава.
Мужчина ловит рыбу возле Троицкого моста в Санкт-Петербурге, Россия, 1 ноября 2020 г. REUTERS / Антон Ваганов
Ковер из диких колокольчиков, цветущих примерно в середине апреля в местечке Халлербос, известном во всем мире под названием "Синий лес". Недалеко от Галле, Бельгия, 13 апреля 2020 г. REUTERS / Yves Herman
Северное сияние над Рованиеми в Лапландии, Финляндия, 25 сентября 2020 г. REUTERS / Александр Кузнецов
Соляные образования в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека, Израиль, 25 августа 2020 г. REUTERS / Ammar Awad
Туман на дороге в Квэрндруп на острове Фюн, Дания, 22 сентября 2020 г. Ritzau Scanpix / Майкл Багер, REUTERS
Восход солнца на средневековом Карловом мосту в Праге, Чехия, 1 октября 2020 г. REUTERS / David W Cerny
Полнолуние за башней Святого Михаила в Гластонбери, Англия, 10 января 2020 года. REUTERS / Peter Cziborra
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