ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ФОТО | Путешествие по миру: главные пейзажи 2020 года

Поле цветов во время ежегодного цветения в Кастеллуччо, Италия, 6 июля 2020 г. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

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Огромные волны ударяются о стену гавани в Ньюхейвене, на юге Великобритании, 11 февраля 2020 г. REUTERS / Toby Melville

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Спортсмен бежит среди покрытых льдом деревьев возле горного перевала Альбиспасс, Швейцария, 2 января 2020 г. REUTERS / Arnd Wiegmann

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Девушка делает селфи, пока ее подруга поправляет макияж на поле мюленбергии в парке в Ханаме, Южная Корея, 13 октября 2020 г. REUTERS / Kim Hong-Ji

* Мюленбергия - травянистый многолетник, относящийся с семейству злаковых. Растение известно под названием оленья трава.

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Мужчина ловит рыбу возле Троицкого моста в Санкт-Петербурге, Россия, 1 ноября 2020 г. REUTERS / Антон Ваганов

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Ковер из диких колокольчиков, цветущих примерно в середине апреля в местечке Халлербос, известном во всем мире под названием "Синий лес". Недалеко от Галле, Бельгия, 13 апреля 2020 г. REUTERS / Yves Herman