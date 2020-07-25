"Здесь не то что путешествовать, даже жить невыносимо тяжело". Путешественник из Литвы назвал Палдиски позором эстонского туризма

Рядом с этим храмом расположена лютеранская Никольская кирха, построенная в 1849 году. Она тоже не отличается особой красотой и изысканностью. Все они исчезли вместе с советским строем…
И наконец, тут же рядом можно сходить в трактир Peetri Toll, где некогда располагалась петровская таможня. На территории порта сохранились старинные склады, а в городе еще несколько старинных зданий. Вот и все архитектурные изыски города.
Ах, да! Еще можно заглянуть на местный вокзал. Его деревянное строение помнит времена расцвета Российской империи, но внутрь него не попасть. Частная собственность!
Самое интересное место в Палдиски расположено за городом. Это два стоящих рядом старинных маяка. Находятся они в очень фотогеничном месте — на краю обрывистого мыса в 12 километрах от Палдиски.
Первый маяк — тот самый, петровский, 1722 года постройки. Он находится на самом краю обрыва и по всем показателям скоро обрушится вниз, подмываемый волнами Балтийского моря. Как говорится — спешите увидеть!
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