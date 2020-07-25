"Здесь не то что путешествовать, даже жить невыносимо тяжело". Путешественник из Литвы назвал Палдиски позором эстонского туризма

“Приезжая в Эстонию, я каждый раз удивляюсь ухоженности и красоте его основных туристических центров. Не отказать эстонцам и в креативности при перерождении бывших промышленных зон в оригинальные культурно-развлекательные центры. В качестве примера можно привести район Теллискиви в Таллинне”, — начинает свой рассказ Станислав.

“Но есть в Эстонии и очень грустные места, приезжая в которые чувствуешь лишь депрессивно-негативные эмоции. Самым ярким примером здесь может служить приморский городок Палдиски с очень необычным прошлым и непроглядно грустным настоящим. Его можно ставить в антипример, как нельзя поступать со своей историей и как можно загубить на корню вполне интересное туристическое направление с морем, красивым побережьем и необычными артефактами прошлого”, — продолжает Станислав.

Блогер рассказывает, что в отличие от тысяч проезжающих мимо туристов, он решил получше изучить Палдиски, посвятив этому небольшому городку целый день.