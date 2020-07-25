25.07.2020, 11:00

"Здесь не то что путешествовать, даже жить невыносимо тяжело". Путешественник из Литвы назвал Палдиски позором эстонского туризма

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Paldiski
PaldiskiFoto: Madis Veltman

Станислав из Литвы много путешествует по миру. Посетив 55 стран, он старается изучать не только популярные города и знаковые достопримечательности, но и те места, о которых большинство туристов даже не слышали. О своем очередном нестандартном путешествии в Эстонию он написал на портале travelblog.lv.

“Приезжая в Эстонию, я каждый раз удивляюсь ухоженности и красоте его основных туристических центров. Не отказать эстонцам и в креативности при перерождении бывших промышленных зон в оригинальные культурно-развлекательные центры. В качестве примера можно привести район Теллискиви в Таллинне”, — начинает свой рассказ Станислав.

“Но есть в Эстонии и очень грустные места, приезжая в которые чувствуешь лишь депрессивно-негативные эмоции. Самым ярким примером здесь может служить приморский городок Палдиски с очень необычным прошлым и непроглядно грустным настоящим. Его можно ставить в антипример, как нельзя поступать со своей историей и как можно загубить на корню вполне интересное туристическое направление с морем, красивым побережьем и необычными артефактами прошлого”, — продолжает Станислав.

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Блогер рассказывает, что в отличие от тысяч проезжающих мимо туристов, он решил получше изучить Палдиски, посвятив этому небольшому городку целый день.

“Современный Палдиски — это несколько кварталов реновированных советских панельно-кирпичных многоквартирных домов, вытянутых на несколько километров вдоль линии побережья полуострова Пакри.

Сам морской берег занят двумя огромными портовыми терминалами — Северным и Южным. Они огорожены забором и представляют собой не менее унылое зрелище, чем и сам городок.

Из-за терминалов своего побережья у города нет. Добавьте к этому еще и кучу цистерн для топлива и непонятных развалин на подъезде к городу и станет понятно, что делать здесь нечего.

От части это правда. Но люди интересующиеся историей могут все же найти в Палдиски не мало интересных мест, свидетельствующих об интереснейшем прошлом этого ныне невзрачного городка. И это прошлое как раз можно назвать упущенными возможностями настоящего”, — рассказывает Станислав.

“Начнем с того, что порт под названием Рогервик в этом месте основал сам Петр Первый. Говорят, что именно он разработал планы крепости, портовых сооружений и верфи для кораблей. Правда, при его жизни успели построить лишь земляные валы будущей крепости с несколькими строениями, да маяк, о котором мы поговорим чуть позже. Сами валы отчасти сохранились, но выглядят невзрачно в наши дни.

Затем спустя несколько десятилетий за дело взялась Екатерина Вторая, поручив возобновить строительство порта и крепости своему важному сановнику графу Миниху. Будущий город тогда переименовали в Балтийский Порт. Но стройка опять застопорилось. Зато успели возвести деревянную тюрьму, которая пригодилась после Пугачевского восстания.

Сюда были сосланы на вечную каторгу многие важные зачинщики того казацкого бунта, а также несколько любопытных исторических персонажей. Среди прочих это был национальный герой Башкирии Салават Юлаев, а также некий вор, разбойник и одновременно московский сыщик Ванька-Каин. Последний много лет держал в страхе население нынешней столицы России. Все они так бесследно и сгинули в Палдиски, которая на тот момент была той еще дырой.

Новый толчок к развитию города дало строительство железной дороги, соединившей Балтийский Порт с Санкт-Петербургом. И порт и город начали стремительно развиваться. Сюда частенько любил плавать сам император Николай Второй со своей семьей на собственной яхте Штандарт.

Он же решил в Балтийском Порту провести встречу с кайзером Германии Вильгельмом Вторым за несколько лет до Первой Мировой войны. Они вместе даже принимали в городе военный парад. Те переговоры закончились ничем. А спустя 4 года Палдиски был жестко обстрелян немецкими эсминцами.

Дальнейшая история города также была связана с военными. При первой эстонской республике здесь стоял бронепоезд. А с 1939 года здесь оборудовали военно-морскую базу СССР. Немцы тоже использовали Палдиски по полной, организовав здесь школу Абвера.

После войны Палдиски превращается в секретный город, куда попасть простым смертным было невозможно. Здесь расположилась база подводных лодок Подплав, стоянка торпедных катеров, погранзастава, а главное — огромный учебный центр подготовки подводников. Он включил в себя и два действующих атомных реактора, снятых с подлодок для отработки действий будущих экипажей подводного флота. В этом центре одновременно учили и учились около 16 тысяч человек. В народе этот центр получил прозвище Пентагон.

Последние российские военные покинули Палдиски в 1994 году и город открылся всему миру. Только вот это ему ничего не дало. Население города уменьшилось в четыре раза, а эстонские власти планомерно начали сносить все объекты, связанные с советскими военными.

В этом деле они преуспели и на данный момент в городе смотреть практически нечего. Вместо огромного здания Пентагона теперь можно увидеть пустырь, а нерабочие атомные реакторы скрыты под саркофагом и тщательно охраняются.

И все же мы нашли в городе несколько интереснейших артефактов прошлого. Например, православный храм Святого Георгия, некогда бывший главной гарнизонной церковью в городе. Сам храм был построен ах в 1787 году и неплохо сохранился к нашим дням. В советское время были снесены его купола с крестами. Они так и не восстановлены к нашим дням, поэтому вид храма мрачный и совсем не вызывает религиозного трепета.

Рядом с этим храмом расположена лютеранская Никольская кирха, построенная в 1849 году. Она тоже не отличается особой красотой и изысканностью. Все они исчезли вместе с советским строем…

И наконец, тут же рядом можно сходить в трактир Peetri Toll, где некогда располагалась петровская таможня. На территории порта сохранились старинные склады, а в городе еще несколько старинных зданий. Вот и все архитектурные изыски города.

Ах, да! Еще можно заглянуть на местный вокзал. Его деревянное строение помнит времена расцвета Российской империи, но внутрь него не попасть. Частная собственность!

Самое интересное место в Палдиски расположено за городом. Это два стоящих рядом старинных маяка. Находятся они в очень фотогеничном месте — на краю обрывистого мыса в 12 километрах от Палдиски.

Первый маяк — тот самый, петровский, 1722 года постройки. Он находится на самом краю обрыва и по всем показателям скоро обрушится вниз, подмываемый волнами Балтийского моря. Как говорится — спешите увидеть!

Второй — маяк Пакри. Он один из самых высоких и живописных во всей Эстонии. Построен в 1889 году и на данный момент отрыт всем желающим. Всего за пять евро можно подняться на 52-метровую высоту и вдоволь полюбоваться окрестностями с его высоты. Очень интересное место! Весь поток туристов нынче направлен именно сюда. В самом Палдиски мало кто останавливается по дороге к маяку.

Мы же в городе нашли еще два интересных места из его бурного прошлого. Это стоящие рядом православное и протестантское кладбища. Последнее очень старое, но плохо сохранившееся. Тем не менее по нему видно сколько в Балтийском Порту при царе-батюшке проживало людей с немецкими, датскими и шведскими фамилиями.

На православном же кладбище стоит посетить мемориал в честь погибших здесь подводников с затонувшей подлодки “Месть”. История эта случилась в 1956 году. В результате глупой ошибки при маневрировании подлодка класса М-200 столкнулась с эсминцем Статный. Она быстро затонула, но часть команды осталась жива. К сожалению, плохо организованная операция спасения не оставила им шансов на жизнь.

В той аварии погибли 28 моряков. Судя по могилам, большинству из них не было и 20 лет. Кстати, в советское время корабли тонули тут еще не раз. А уже при эстонской власти в холодной воде недалеко от города на учениях утонуло 14 военнослужащих из разведроты Балтийского батальона. Не уж то это место кто-то проклял?!

Что же, прогулка по Палдиски лично для меня произвела тягостное впечатление. Здесь не то что путешествовать, даже жить невыносимо тяжело. Город каждый год навсегда покидает по 100-200 жителей.

А ведь могло бы быть и иначе. Стоило ли стирать с лица земли все военные объекты советской эпохи? Так ли было необходимо отбирать у местных жителей побережье для двойного порта? А главное, можно ли еще что-то изменить в Палдиски в лучшую сторону? Ответов у меня нет. Зато местная молодежь явно знает больше и старается уехать отсюда при первой же возможности.

Таковы сегодняшние реалии балтийского порта Палдиски…”, — заканчивает свой рассказ путешественник.

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