25.06.2020, 12:02

“Здесь вам не карнавал”: в Венецию возвращаются туристы. Местные жители опять недовольны


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“Здесь вам не карнавал”: в Венецию возвращаются туристы. Местные жители опять недовольны
Photo by Damiano Baschiera on Unsplash

С завершением пандемии COVID-19 в Италию постепенно возвращаются туристы — пока только из Европы — и перед местными жителями снова встает дилемма: как принимать толпы туристов, от которых зависит их бизнес и экономика, не принося в жертву экологическую обстановку и свой комфорт. Венецианцы разработали рекомендации для туристов, которые не только позволят сохранить город на плаву, но и сделают опыт путешествия более осмысленным.

Три месяца, пока границы между странами Евросоюза были закрыты из-за пандемии COVID-19, итальянцы могли наблюдать города, опустевшие от толп оголтелых туристов — они принадлежали только местным жителям. Правда, они не успели толком насладиться такой роскошью, ведь и сами не имели возможности выходить из дома из-за жесткого карантина. Но вот пандемия закончилась — и туристы потихоньку возвращаются в Италию.

Что бы ни говорили жители популярных у путешественников городов, практически вся их деятельность завязана на туризме, и за три месяца экономика страны при закрытых ресторанах, музеях, магазинах сувениров и экскурсионных бюро, сильно упала.

Однако венецианцы, которые пострадали больше других жителей Италии, больше не готовы терпеть толпы бесчувственных потребителей красоты в родном городе — теперь они разработали свод рекомендаций для туристов, которые приедут к ним этим летом, чтобы не допустить такого засорения города, как до карантина.

Город, стоящий на сваях в воде, подвержен разрушению из-за климатических изменений. Наводнение в ноябре 2019 года стоило властям Венеции миллиарда долларов, а миллионы туристов, которые используют транспорт, мусорят и ведут себя неуважительно по отношению к местным жителям, добавляют проблем.

Каждый год Венецию посещают 25 миллионов туристов, а к 2025 году эти цифры могут вырасти до 38 млн человек.

Еще до карантина власти Венеции задумывались о том, чтобы ввести квоту на посещение города для путешественников, а также развивать другие отрасли, кроме туристической, чтобы не перегружать ее истощившиеся возможности. Пандемия показала, как закрытие границ может остановить всю активность и заморозить экономику города, так что теперь, вооружившись негативным опытом, венецианцы пересматривают распределение обязанностей и диверсификацию бизнеса.

Среди рекомендаций, разработанных венецианцами, есть совет путешествовать медленнее. Туристы-однодневки, которые прибывают паромами и автобусами к берегам Венеции в рамках недельного забега по городам Италии, по словам местных, мало инвестируют в локальную экономику. Они не остаются ночевать в старинных палаццо, не посещают многочисленные музеи Венеции, а ходят по одним и тем же обозначенным в путеводителе маршрутам, оставляя без внимания запрятанные в укромных уголках интересные места, не обращаются к местным гидам-знатокам, а слушают поверхностные рассказы сопровождающих. Даже сувениры они предпочитают китайские — однотипные магниты и зонтики с видами Венеции, а не произведенные ремесленниками штучные товары ручной работы.

В результате их опыт обедняется, они видят штампованную Венецию из путеводителей, а не настоящую Италию.

Отсюда и неуважительное поведение: купание в каналах, бесконечные и бессмысленные селфи с достопримечательностями, поедание сэндвичей на пикнике посреди мостов, регулярные поездки на гондолах, которые создают волны и разрушают штукатурку домов.

Первый шаг, который нужно сделать перед посещением Венеции, — это подготовиться, считает Моника Чезарето, туристический гид. Изучить в интернете интересные для вас направления и места, почитать про памятники и музеи, чтобы не следовать за толпой. “Венеция — это город, который нужно осматривать не спеша, здесь сосредоточено более 100 церквей и мостов, 40 музеев и выставок, которые невозможно посетить за один день даже бегом, — рассказала Чезарето Forbes. — По Венеции можно долго бродить, изучая потайные закоулки и заходя во все маленькие магазинчики и лавки ремесленников, которые сами по себе являются достопримечательностью и рассыпаны по всему городу”.

“Венеция — это не только каналы и гондолы. Вы не можете посмотреть все за один день”, — считает Диана Вандевиль, переводчик, которая выступила с кампанией за устойчивый туризм вместе с группой местных жителей “Группа 25 апреля”.

Она полагает, что турист, который приезжает в Венецию на один день, вероятно, захочет непременно посетить площадь Сан Марко — главную площадь города, где расположен Дворец Дожей. Человек, который приедет на пять дней, вряд ли будет ходить туда каждый день. Из-за этого и образуются километровые очереди и толпы на узких набережных и мостах, не предназначенных для такого количества людей. А в Венеции есть много других интересных соборов, о которых многие туристы и не догадываются. По мнению Вандевиль, те, кто приедет минимум на пять дней, скорее проникнутся атмосферой города, больше узнают о жизни местных, “по-настоящему познакомятся с людьми, культурой, едой, местами, наследием и окружающей средой”, а впечатления их будут подлинными и разнообразными.

Другая рекомендация состоит в том, чтобы относиться к Венеции как к городу, где живут люди, а не проводится бесконечный карнавал. Местные жители напоминают, что помимо туристов в городе есть дети, которые ходят в школу, и взрослые, которым надо работать, это не парк аттракционов, так что нужно вести себя подобающе. “Если вы шумите ночью, вспомните о том, что кому-то с утра на работу”, — предостерегает учительница из Венеции Сюзанна Волтарель.

“Они считают, что улицы — это маленькие аллеи, где здорово сфотографироваться, но для нас это дороги, по которым мы торопимся на работу, — говорит Марианна Пурисоль, учитель английского в местной школе. — По ним нужно ходить так, как бы вы ехали на машине, учитывая направление и не озираясь по сторонам посреди улицы, создавая тем самым помеху движению.

Не все люди в Венеции на каникулах, некоторые живут здесь и, может быть, торопятся на работу или забрать ребенка из школы.”

То же касается и вапоретто — речных трамвайчиков, которые курсируют по каналам и островам Венеции и являются единственным транспортом для местных, которым нужно попасть из одной части города в другую на работу или по делам. Туристы же повадились праздно кататься на них, осматривая город, потому что проезд на такой “маршрутке” стоит гораздо дешевле, чем гондола.

Если туристы будут соблюдать простые рекомендации — уважать местных, не разгуливать по улицам в купальнике, не торопиться успеть все за один день и вкладываться в местную экономику не за счет покупки сувениров, а благодаря посещению не растиражированных объектов, то и венецианцы будут с большей терпимостью и энтузиазмом встречать путешественников и не называть их пренебрежительным словом “турист”, которое стало чуть ли не ругательным в последнее время.

“Венеция и местные люди ждут вас. В эти странные времена мы поняли, что уважение — это бесценный дар, поэтому мы хотим предостеречь вас и попросить заранее сохранить наш волшебный город в первозданном виде насколько это возможно, — обратился к туристам шеф исторического кафе Florian, расположенного на площади Сан Марко, Роберто Ферронато. — Будьте как дома и помогите нам восстановить репутацию города”.

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