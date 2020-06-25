“Здесь вам не карнавал”: в Венецию возвращаются туристы. Местные жители опять недовольны

Три месяца, пока границы между странами Евросоюза были закрыты из-за пандемии COVID-19, итальянцы могли наблюдать города, опустевшие от толп оголтелых туристов — они принадлежали только местным жителям. Правда, они не успели толком насладиться такой роскошью, ведь и сами не имели возможности выходить из дома из-за жесткого карантина. Но вот пандемия закончилась — и туристы потихоньку возвращаются в Италию.

Что бы ни говорили жители популярных у путешественников городов, практически вся их деятельность завязана на туризме, и за три месяца экономика страны при закрытых ресторанах, музеях, магазинах сувениров и экскурсионных бюро, сильно упала.

Однако венецианцы, которые пострадали больше других жителей Италии, больше не готовы терпеть толпы бесчувственных потребителей красоты в родном городе — теперь они разработали свод рекомендаций для туристов, которые приедут к ним этим летом, чтобы не допустить такого засорения города, как до карантина.