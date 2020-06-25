“Здесь вам не карнавал”: в Венецию возвращаются туристы. Местные жители опять недовольны
С завершением пандемии COVID-19 в Италию постепенно возвращаются туристы — пока только из Европы — и перед местными жителями снова встает дилемма: как принимать толпы туристов, от которых зависит их бизнес и экономика, не принося в жертву экологическую обстановку и свой комфорт. Венецианцы разработали рекомендации для туристов, которые не только позволят сохранить город на плаву, но и сделают опыт путешествия более осмысленным.
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