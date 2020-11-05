Железнодорожная почта. Новая виртуальная выставка на сайте Эстонского национального музея

Самая свежая виртуальная выставка Эстонского национального музея, посвященная истории почты, подготовлена по случаю 150-летнего юбилея Эстонской железной дороги. В Эстонии первая железная дорога была открыта 5 ноября (по старому календарю 24 октября) 1870 года на участке Палдиски–Таллинн–Нарва–Гатчина. В том же году новая железная дорога была соединена с железной дорогой Санкт-Петербург–Варшава.
Значение железной дороги в то время нельзя недооценивать. Й. В. Яннсен в 1869-м году написал следующее: “Железные дороги позволяют перемещаться и транспортировать товары и удобрения на дальние расстояния, предотвращают голод, сдерживают повышение цен на зерно и обеспечивают бедным людям возможность зарабатывать на хлеб более легким трудом. Более надлежащих и полезных железных дорог и народных школ нашей дорогой родине и народу и не пожелаешь”. Цитата из выпуска № 3 1869 года газеты Eesti Postimees (15.01.1869)
В начале 20 века именно Эстония была одним из регионов с самой плотной железнодорожной сетью царской России. Железная дорога оживила экономику, грузовые перевозки и промышленность, а также благодаря ей возникли новые населенные пункты и была создана соответствующая инфраструктура.
Начало использования почтовых марок и перевод доставки почты с гужевого транспорта на железнодорожный транспорт являются вехами истории почты. На Балтийской железной дороге официальная доставка почты началась 7 ноября 1870 года. Железнодорожная почта использовалась в Эстонии до 1998-го года.
Виртуальная выставка, посвященная истории железнодорожной почты, ЭНМ представлена на сайте ЭНМ в виде двух частей. Исторический обзор иллюстрирован с помощью богатого иллюстративного материала. Почему бы вам не посетить эту выставку, например, во время поездки на поезде!
Данную виртуальную выставку подготовила продюсер службы организации выставок ЭНМ Эве Ааб. Выставка открыта на сайте ЭНМ в любое время ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
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