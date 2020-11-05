Железнодорожная почта. Новая виртуальная выставка на сайте Эстонского национального музея

Значение железной дороги в то время нельзя недооценивать. Й. В. Яннсен в 1869-м году написал следующее: “Железные дороги позволяют перемещаться и транспортировать товары и удобрения на дальние расстояния, предотвращают голод, сдерживают повышение цен на зерно и обеспечивают бедным людям возможность зарабатывать на хлеб более легким трудом. Более надлежащих и полезных железных дорог и народных школ нашей дорогой родине и народу и не пожелаешь”. Цитата из выпуска № 3 1869 года газеты Eesti Postimees (15.01.1869)

В начале 20 века именно Эстония была одним из регионов с самой плотной железнодорожной сетью царской России. Железная дорога оживила экономику, грузовые перевозки и промышленность, а также благодаря ей возникли новые населенные пункты и была создана соответствующая инфраструктура.

Начало использования почтовых марок и перевод доставки почты с гужевого транспорта на железнодорожный транспорт являются вехами истории почты. На Балтийской железной дороге официальная доставка почты началась 7 ноября 1870 года. Железнодорожная почта использовалась в Эстонии до 1998-го года.