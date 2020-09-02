02.09.2020, 12:01

Житель Дагестана во время ремонта в доме нашел комнаты с человеческими скелетами


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Житель Дагестана во время ремонта в доме нашел комнаты с человеческими скелетами
Фото иллюстративноеPhoto by Travis Grossen on Unsplash

Находка озадачила и хозяина дома, и его соседей.

Житель села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана Абдулгамид Мирзаев во время капитального ремонта в своем доме обнаружил две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта.

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Ремонт — это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Один из таких сюрпризов как раз и случился с одним из жителей села Уркарах. Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своём доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго, во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты скелеты..... Бригада археологов уже завтра планирует выехать в село Уркарах для изучения истории этих комнат и мы надеемся на то что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома и их соседей. @minkultrd @archeologyandhistory @agiprd @sovet_municipalov_rd #домподдомом #археологическиенаходки

Публикация от Дахадаевский район. Уркарах.ру (@urkarakh.ru)

“Ремонт — это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго: во дворе своего дома на глубине 5–6 метров им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты — скелеты”, — говорится в посте.

В ближайшее время на место прибудет бригада археологов.

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