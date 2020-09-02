Житель Дагестана во время ремонта в доме нашел комнаты с человеческими скелетами
Находка озадачила и хозяина дома, и его соседей.
Находка озадачила и хозяина дома, и его соседей.
Житель села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана Абдулгамид Мирзаев во время капитального ремонта в своем доме обнаружил две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта.
“Ремонт — это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго: во дворе своего дома на глубине 5–6 метров им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты — скелеты”, — говорится в посте.
В ближайшее время на место прибудет бригада археологов.
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