Жителей российского Челябинска испугал зеленый снег

В областном Министерстве экологии объяснили, что это произошло из-за пыли с гранитного карьера, находящегося поблизости. Она, по словам начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова, не угрожает здоровью местных жителей.

“Это частицы природных материалов и горных пород. Но несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия”, — отметил он, подчеркнув, что в случае выявления нарушений в работе карьера по добыче полезных ископаемых предприятие будет привлечено к ответственности, поскольку гранитная пыль не должна выходить за пределы санитарной зоны.

Ранее зеленый снег появился в Первоуральске Свердловской области из-за аварии на химическом предприятии “Русский хром 1915”. Прокуратура установила, что дренажную скважину предприятия остановили на плановый осмотр, из-за чего произошел излив хромсодержащих вод на рельеф местности. От предприятия потребовали устранить последствия происшествия, а также нарушения, которые к нему привели.