03.08.2020, 10:15

Жители Эстонии активно путешествуют по странам Балтии: где они тратят денег больше всего?

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Жители Эстонии активно путешествуют по странам Балтии: где они тратят денег больше всего?
Scanpix, AFP

Статистика по банковским картам, выпущенным банком Citadele в Эстонии, показывает, что этим летом жители страны с особенным энтузиазмом путешествуют по другим странам Балтии. По сравнению с апрелем, в июне при помощи выпущенных в Эстонии банковских карт в Литве было совершено в 43 раза больше сделок, а в Латвии – в 12 раз больше.

После открытия границ Латвию, например, в июне посетило на 43% больше туристов из Эстонии и Литвы по сравнению с июнем прошлого года, если рассмотреть статистику платежей, совершенных банковскими картами, выпущенными банком Citadele. Количество сделок, совершенных жителями Эстонии в Латвии с использованием банковских карт, выросло на 47% по сравнению с июнем 2019 года, в то время как количество сделок жителей Литвы при помощи банковских карт выросло на 38%.

Судя по использованию банковских карт, наиболее популярными среди эстонских туристов в Латвии стали Рига, Валка, Юрмала, Валмиера и Сигулда, и они чаще бывают в Латвии по сравнению с приезжающими из Литвы. По сравнению с апрелем, в июне количество платежей, выполненных при помощи банковских карт эстонскими пользователями в Латвии, увеличилось в 12 раз, а литовскими туристами — в 10 раз.

Эстонские туристы открыли для себя Литву

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Особенно активно путешественники из Эстонии этим летом посещают Литву. Количество платежей, выполненных при помощи банковских карт Citadele, в июле, за два месяца, выросло в целых 43 раза по сравнению с апрелем. Согласно статистике Банка Эстонии, количество операций, совершенных в Литве при помощи банковских карт, выпущенных в Эстонии, в июне этого года также выросло по сравнению с июнем 2019. Если в прошлом году общее количество операций составило 58 100, то уже в июне этого года их было почти 64 100.

“Из сравнения статистики за апрель и июнь очевидно, что ограничения на передвижение, вызванные коронавирусом, кардинальным образом повлияли на количество путешествующих. Однако при сравнении данных за июнь этого года и прошлого года оказывается, что вместо поездок в далекие страны этим летом турист предпочитают ездить в государства по соседству”, - пояснил Иво Ансбергс, руководитель отдела карточных операций и банкоматов в банке Citadele.

“Статистика транзакций по банковским картам, выданным в других странах, дает довольно точное представление о мобильности людей и популярных туристических маршрутах. Похоже, что призыв посетить ближайшие страны Балтии, прозвучавший в начале лета, был воспринят серьезно”, - отметил Ансбергс. Он добавил, что подобная информация также помогает и банку развивать услуги, например, предлагая дополнительное страхование кредитных карт.

По словам Ансбергса, количество операций с банковскими картами начало увеличиваться в середине мая, как только внутренние границы между странами Балтии были открыты. В мае по сравнению с апрелем количество платежей в соседних странах возросло в 2–4 раза.

Жители Эстонии чаще снимают наличные, чем туристы из Литвы

Согласно статистике банка Citadele, посещая Латвию, туристы из Литвы крайне редко снимают наличные в банкоматах. Приехавшие из Эстонии делают это в 2,2 раза чаще, чем литовские путешественники. Эстонские туристы также совершили в 1,5 раза больше карточных платежей в латвийских магазинах, чем литовские.

Citadele Group — это латвийский финансовый концерн, предлагающий банковские и финансовые услуги, а также услуги управления имуществом. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние компании и филиалы концерна действуют в Латвии, Литве, Эстонии и Швейцарии. Акциями компании в объеме 75%+1 владеет международная группа инвесторов, представляемая фирмой Ripplewood Advisors LLC и состоящая из 12 известных инвесторов. Остальные акции банка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.

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