Жители Эстонии активно путешествуют по странам Балтии: где они тратят денег больше всего?

“Статистика транзакций по банковским картам, выданным в других странах, дает довольно точное представление о мобильности людей и популярных туристических маршрутах. Похоже, что призыв посетить ближайшие страны Балтии, прозвучавший в начале лета, был воспринят серьезно”, - отметил Ансбергс. Он добавил, что подобная информация также помогает и банку развивать услуги, например, предлагая дополнительное страхование кредитных карт.
По словам Ансбергса, количество операций с банковскими картами начало увеличиваться в середине мая, как только внутренние границы между странами Балтии были открыты. В мае по сравнению с апрелем количество платежей в соседних странах возросло в 2–4 раза.
Жители Эстонии чаще снимают наличные, чем туристы из Литвы
Согласно статистике банка Citadele, посещая Латвию, туристы из Литвы крайне редко снимают наличные в банкоматах. Приехавшие из Эстонии делают это в 2,2 раза чаще, чем литовские путешественники. Эстонские туристы также совершили в 1,5 раза больше карточных платежей в латвийских магазинах, чем литовские.
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