Жители Эстонии активно путешествуют по странам Балтии: где они тратят денег больше всего?

После открытия границ Латвию, например, в июне посетило на 43% больше туристов из Эстонии и Литвы по сравнению с июнем прошлого года, если рассмотреть статистику платежей, совершенных банковскими картами, выпущенными банком Citadele. Количество сделок, совершенных жителями Эстонии в Латвии с использованием банковских карт, выросло на 47% по сравнению с июнем 2019 года, в то время как количество сделок жителей Литвы при помощи банковских карт выросло на 38%.

Судя по использованию банковских карт, наиболее популярными среди эстонских туристов в Латвии стали Рига, Валка, Юрмала, Валмиера и Сигулда, и они чаще бывают в Латвии по сравнению с приезжающими из Литвы. По сравнению с апрелем, в июне количество платежей, выполненных при помощи банковских карт эстонскими пользователями в Латвии, увеличилось в 12 раз, а литовскими туристами — в 10 раз.