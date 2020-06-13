Жители Мадрида надеются на прекращение пьяных вечеринок туристов после пандемии

“Мадрид опустел без туристов. Жители спокойно прогуливаются по площадям, улочкам и паркам. Перед Королевским дворцом дети катаются на велосипедах и скейтах. Город наполнен звуками щебечущих птиц, церковных колоколов, тихих разговоров и традиционной музыки с балконов”, — пишет портал MarketWatch.

Как отмечается, всего несколько месяцев назад столицу Испании осаждали туристы со всего мира, а окружающая среда была приспособлена под них. Улицы были заполнены электромотоциклами, сигвэями, тук-туками и колясками с громкоговорителями, ездили “пивные велосипеды” с громкой музыкой. Гиды с мегафонами водили пешеходные экскурсии по 30-40 человек.

“Местные жители страдали от соседей-туристов, которые поселялись рядом в съемных квартирах и шумно себя вели. Так, в прошлом году группа американских девушек бросала камни в окно арендованной квартиры, чтобы разбудить своего друга, который пустил бы их внутрь”, — пишет портал. В знак протеста жители вывешивали из окон желтые плакаты с надписью “SOS Мадрид”.