11.08.2020, 15:54

Жители Тайваня так соскучились по путешествиям, что теперь летают в никуда: приходят в аэропорт, садятся в самолет, три часа кружат в воздухе — и снова домой!


EST
Жители Тайваня так соскучились по путешествиям, что теперь летают в никуда: приходят в аэропорт, садятся в самолет, три часа кружат в воздухе — и снова домой!
Scanpix, Chiang Yin Shan

Пандемия коронавируса еще не закончилась — границы по-прежнему закрыты и толком никуда не улететь. Но жители Тайваня не унывают и пытаются сменить обстановку с помощью путешествий в никуда.

Так в августе авиакомпания StarLux Airlines запустила круизный рейс. 7 августа самолет вылетит с Тайваня, три часа покружит в воздухе, а потом вернется обратно. На борту угостят едой из ресторана с мишленовской звездой и раздадут подарки. При этом самолет будет лететь ниже, чем обычно, чтобы пассажиры смогли насладиться видами и успели сделать фотографии, пишет Meduza.

Всего на рейс было 188 билетов, их почти сразу же раскупили. StarLux Airlines планирует организовать и другие круизные рейсы. У нее уже появились конкуренты — авиакомпании China Airlines и EVA Air, они также хотят запустить подобные прогулочные рейсы.

В июле тайваньский аэропорт Суншань предоставил возможность вспомнить, как путешествовали до пандемии. Пассажиры могли приехать в аэропорт, пройти паспортный контроль и посидеть в салоне самолета, стоящего на земле. После чего участникам акции нужно было покинуть борт и снова пройти паспортный контроль. Как и в случае с прогулочным рейсом StarLux Airlines, желающих посидеть в самолете было немало: заявки на участие в акции подали около семи тысяч человек, из которых случайным образом отобрали 90.

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