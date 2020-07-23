Жительница Раазику завела себе в качестве домашнего животного верблюда. Теперь он свободно гуляет по эстонским полям
Представьте, что вы спокойно, наслаждаясь природой, бредете по деревенской дороге и вдруг на вас из-за кустов выскакивает...верблюд!
Представьте, что вы спокойно, наслаждаясь природой, бредете по деревенской дороге и вдруг на вас из-за кустов выскакивает...верблюд!
В деревне Кивилоо волости Раазику вот уже почти полгода в качестве домашнего животного живет верблюд по имени Сабо. Как он там оказался и привык ли в эстонским условиям?
Это не выдумка, а уже эстонская реальность. В деревне Кивилоо волости Раазику вот уже почти полгода в качестве домашнего животного живет верблюд по имени Сабо, вес которого достигает почти полтонны. Он действительно часто гуляет по местным полям и очень удивляет всех, кто окажется с ним на одной тропинке.
“С верблюдами в этом плане сложно. Вы можете даже не заметить, как он подкрадется к вам со спины”, — объясняет владелец необычного для наших земель животного Ингус Авотич. “Верблюдам нравится скакать, почти как лошадям. Если стоять к нему спиной, он думает, что вы с ним играете вперегонки”.
Ингус и его супруга Яне Курбас — одни из немногих, кто решил сбежать от городской суеты в деревню. Они купили дом в волости Раазику и с радостью стали сельскими жителями. Верблюд Сабо — не единственное животное в их хозяйстве, хотя для деревенской Эстонии он явно в диковинку.
Перебравшись из города на хутор, Яне и Ингус занялись его обустройством.“Поначалу было очень сложно. Мы работали с утра до ночи, расчищая территорию. Страшно было даже подумать, сколько всего еще надо сделать. Но очень хотелось, чтобы наш дом стало прекрасным местом отдыха как для нас, так и для наших гостей. А какой же хутор без домашних животных?“ — вспоминает Яне.
Яне с детства мечтала о домашнем животном. После долгих уговоров родители разрешили ей завести крысу, предупредив, что больше ни о каких питомцах в двухкомнатной квартире и речи быть не может. Яна росла, училась, получала высшее образование, а мечта о животных так и не исчезала.
“Я всегда хотела жить в деревне, но не было возможности. А потом мы нашли себе это уютное гнездышко. Почти сразу решили завести парочку животных. Долго не думали и вскоре у нас появились две камерунских козы. Позже моя мама рассказала, как много лет назад, когда я была еще ребенком, гуляя в Таллиннскому зоопарку, я остановилась именно у клеток с козами и громко заявила: “Вот! Хочу себе козу!” Одними козами, как вы понимаете, мы не ограничились и вскоре мы купили эму (птица отряда казуарообразных, крупнейшая австралийская птица. Это вторая по величине птица после страуса — прим.ред)”, — рассказывает Яне. Через пару месяцев Яне и Ингус прикупили еще животных и теперь на хуторе Уусмяэ живут не только козы и эму, но и куры, кролики, кошки и собака. А потом появился он — двугорбый верблюд по кличке Сабо, которого специально привезли в Эстонию из Нидерландов.
“Сабо девять лет. Он свободно гуляет, щиплет травку на поле. У него, конечно, есть поводок на шее, но далеко не уходит”, — объясняет Яне.
Поскольку Сабо “иностранец”, то большинство команд (например, “stop” (стой!) и “come” (иди!) Яне приходится произносить на английском языке, хотя верблюд уже прекрасно понимает, что значит по-эстонски “Sabo, sa oled nii armas!“ (Сабо, ты такой хорошенький”).
“Идея завести верблюда появилась из-за моей большой любви к Египту. Сначала я даже думала создать здесь какой-нибудь тематический парк, посвященный стране пирамид. И покататься верхом на верблюдах я всегда хотела. Но на Сабо пока этого делать нельзя. Несмотря на то, что это оседланный верблюд, он еще ко мне не привык и не воспринимает пока меня своей единственной хозяйкой”, — говорит Яне.
Верблюды считаются очень умными животными, быстро учатся, что можно делать, а что категорически нельзя. Но вопрос в том, захотят ли они применить эти знания в повседневной жизни. Поэтому владельцы этих животных должны запастись терпением.
“Характер верблюда очень отличается от других животных. Он довольно непредсказуем, капризен и упрям. Например, если он захочет куда-то уйти, он уйдет в любом случае и ничто его не остановит. Даже если на пути окажется 500-килограмовое препятствие. Хотя, к нашему счастью, он все-таки чувствует границы”, — рассказывает Яне. “Но если ему что-то не нравится, он громко топает своей широкой двупалой ступней”, — добавляет Ингус.
Двугорбые верблюды — очень выносливые животные, способные сравнительно легко перенести как 40-градусный мороз, так и 40-градусную жару. “В феврале, когда мы привезли Сабо в Эстонию, было холодно. Он был, как овца, покрыт густой шерстью. А ранней весной он ее сбросил и стал практически гладким. Шерсти было много — пять больших мешков”, — вспоминает Ингус. Верблюжья шерсть считается ценным материалом из-за своей легкости, нежности и эластичности, поэтому Яне планирует использовать ее при изготовлении различных изделий.
“Специально для Сабо мы соорудили отдельную зимнюю пристройку, но поначалу она ему, видимо, совсем не понравилась и он категорически отказывался находиться в своем домике. Ему больше нравилось гулять на улице и ходить по снегу”, — вспоминает Яне. Сейчас же, по словам девушки, верблюд наоборот предпочитает больше времени проводить в пристройке, защищая себя там от насекомых, летающих во дворе.
К покупке верблюда Яне подошла очень обдуманно. Она неоднократно консультировалась с Таллиннским зоопарком и верблюжьим парком “Rakši” под Цесисом. “Специалисты из зоопарка оказались очень приветливыми и приятными людьми. Они мне все рассказали, дали много дельных советов и сделали все возможное для того, чтобы я правильно приняла Сабо по приезде”.
” Наш верблюд любит есть свежие ветки, побеги и сено. Но иногда мы его балуем и даем морковку”, — смеется Яне. Кроме того, она заказала специальный комбикорм, состоящий из злаков, сахарной свеклы и различных минералов. Казалось бы, содержание такого экзотического животного обходится в целое состояние, но Яне уверяет в обратном. По ее словам, затраты составляют всего около 80 евро в месяц. Предыдущий хозяин Сабо предупреждал, что держать верблюда дешевле, чем лошадь. В будущем Яне и Ингус планируют построить большой хлев и обустроить песочницу. “Верблюдам нравится возиться в песке. Пусть и наш играется”, — говорит Яне.
За столь необычное животное Яне заплатила 5000 евро. Верблюда продал ей заводчик из Нидерландов. Сабо прошел тщательный ветеринарный контроль, ему выдали паспорт и вживили чип. Как рассказала ведущий специалист Департамент сельскохозяйственных регистров и информации Тийя Тамм-Суйги, владельцу верблюдов необходимо внести все данные о них в реестр сельскохозяйственных животных. Правда, на данный момент в реестре отсутствует соответствующая категория, так как до этого никто в Эстонии не подавал заявку на регистрацию верблюда.
“Я думаю, что в будущем у нас наверняка будет еще больше животных. Например, куланы. Но пока нас останавливает тот факт, что у нас нет сарая, где могли поместиться все животные”, — размышляет Яне. “Сейчас приоритетом является поиск еще одного верблюда, это же стадные животные. Я не вижу ничего экстраординарного в том, что жители Эстонии начнут разводить верблюдов. В Латвии уже несколько человек держат верблюдов. Всемирное потепление же!
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