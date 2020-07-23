Жительница Раазику завела себе в качестве домашнего животного верблюда. Теперь он свободно гуляет по эстонским полям

В деревне Кивилоо волости Раазику вот уже почти полгода в качестве домашнего животного живет верблюд по имени Сабо. Как он там оказался и привык ли в эстонским условиям?

Это не выдумка, а уже эстонская реальность. В деревне Кивилоо волости Раазику вот уже почти полгода в качестве домашнего животного живет верблюд по имени Сабо, вес которого достигает почти полтонны. Он действительно часто гуляет по местным полям и очень удивляет всех, кто окажется с ним на одной тропинке.

Jane Kurbas, Uusmäe talu Foto: Tiit Blaat

“С верблюдами в этом плане сложно. Вы можете даже не заметить, как он подкрадется к вам со спины”, — объясняет владелец необычного для наших земель животного Ингус Авотич. “Верблюдам нравится скакать, почти как лошадям. Если стоять к нему спиной, он думает, что вы с ним играете вперегонки”.

Ингус и его супруга Яне Курбас — одни из немногих, кто решил сбежать от городской суеты в деревню. Они купили дом в волости Раазику и с радостью стали сельскими жителями. Верблюд Сабо — не единственное животное в их хозяйстве, хотя для деревенской Эстонии он явно в диковинку.