Жизнь эстонки в Катаре: здесь я могу позволить себе очень многое

Marco Piazzi, erakogu, Pere ja Kodu

“Иногда в магазине ко мне может подойти дама, у которой из-за паранджи видна только узкая полоска в районе глаз, и, например, поинтересоваться, почему я не была на тренировке в спортзале. Я смотрю на нее и не понимаю, кто это вообще. Тогда собеседница смеется и приоткрывает лицо, чтобы я ее узнала”, — рассказывает Пирет, добавляя, что она несколько раз пыталась выяснить у местных женщин, почему они носят такие одежды. По ее словам, большинство считает, что для них это честь соблюдать традиции, установленные их предками много сотен лет тому назад.

Scanpix, AP By-line:Kamran Jebreili

Пирет нахваливает местных женщин, которые всегда окажут поддержку друг другу, помогут и в нужный момент сделают комплимент. Именно от них она и сама научилась искусству похвалы. Кроме того, Пирет периодически ходит на женские собрания, которые сами по себе являются очень интересным общественным событием. “У многих арабских женщин нет возможности посещать клубы, поэтому такие женские собрания здесь очень популярны. Но это, конечно, совсем не то, что мы привыкли видеть в Европе. Все приходят на "вечеринку" очень красивыми, с прическами и в элегантных платьях; друг другу демонстрируются свои невероятно дорогие наряды и украшения; устраивают праздничный обед или ужин, наслаждаясь обществом других дам; делятся радостями и горестями”.