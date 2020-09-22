"Жизнь изменилась и нам надо учиться действовать по-новому: как группа ребят из Эстонии в пандемию по проекту в Греции ездила

В сентябре в рамках молодежного обмена CONNECT (Erasmus+) группа ребят с особыми потребностями отправилась из Эстонию в Грецию. По воспоминаниям участников, никакая пандемия не помешала насладиться прекрасной Грецией и получить от отдыха невероятные эмоции.
Сейчас очень трудно решиться отправлять группы в другие страны. Это огромная ответственность и риск. Зато сколько счастья, опыта, открытий, новых встреч, вдохновения и теплых воспоминаний можно получить! В жизни каждого человека должны быть такие события, которые наполняют её новыми смыслами и возможностями, мотивируют на развитие личностных качеств и открывают новые горизонты для восприятия мира и осознанности себя в этом мире. Именно такую возможность получили ребята с особыми потребностями, которые в рамках молодежного обмена CONNECT (Erasmus+) представляли нашу страну и посетили Грецию в период с 4 по 15 сентября 2020 года.
Для многих из них всё было в первый раз: и отсутствие родителей рядом, и полёт на самолёте, когда от ощущения, что ты оторвался от земли, замирает дух и закладывает уши; пересадка, а вокруг ещё люди, которые говорят на иностранных языках; другой самолёт, снова взлёт и посадка, но они стойко вынесли все тяготы и трудности длинного пути и вот она Греция – античная страна, страна героев и богов!
Наш самолёт приземлился в аэропорту Солонники уже поздно вечером. Мы на автобусе самостоятельно добрались до хостеля, переночевали, а утром уехали на замечательный остров Лефкада, где нас уже с нетерпением ждали участники из Польши, Испании и представители из Греции (молодежная организация Solidarity Tracks). За время такого длительного пути у наших ребят была замечательная возможность в неформальной обстановке познакомиться друг с другом, так как многие из них раньше вообще были незнакомы и они замечательно с этим справились! На место мы уже приехали сплочённой дружной командой.
За время путешествия на автобусе из Солонников до острова Лефкада - а это 5 часов пути - ребята с восторгом смотрели в окна и любовались пейзажем и рельефом страны: долины с оливковыми и цитрусовыми деревьями, горы, туннели сквозь эти горы, солнце, море, по которому плывут белые кораблики – всё это открывалось перед их взором в первый раз. Ребята делились своими впечатлениями и вспоминали уроки истории, на которых им рассказывали о древней античной Греции, связанной с богами Олимпа и ещё не до конца, осознавали, что они в Греции.
Спустя 5 часов наш автобус прибыл на остров Лефкада, нас встретили и привезли на место международного лагеря. Это было, как потом выяснилось, одним из самых ярких впечатлений для всех участников проекта, так как лагерь был разбит в кемпинговой зоне среди оливковых и цитрусовых деревьев, а до моря 5 минут пешком, на территории большой бассейн и все жили в домиках по 4 человека.
Несмотря на долгий путь, наши ребята сразу влились в работу и уже к обеду чувствовали себя участниками одной большой интернациональной команды, активно участвовали во всех действиях, направленных на снятие языкового барьера и приобретение навыков вербальной и невербальной коммуникации.
Каждый день дарил новые впечатления и возможности. За время проекта ребята познакомились с традициями, культурой, польским, греческим и испанским языками, а также языком жестов, на котором общаются слабослышающие люди. С большим интересом открыли для себя национальную кухню этих стран и активно участвовали в презентации своей страны. Через подвижные игры на суше и в воде наработали навыки коммуникации и общения на английском языке, в результате чего приобрели много новых друзей, создали интернациональный фотоальбом, а самое главное – чувствовали себя членами одной большой многонациональной команды.
Ещё один из самых ярких и запоминающихся моментов, это составление мозаики из камня и участие в городской выставке работ. Каждый участник имел возможность составить свою мозаику и командную, а в заключительный день все ребята принимали участие в составлении коллективной мозаики на тему «Солидарность». Выставка была организована вечером в городском сквере, куда свободно проходили отдыхающие горожане и туристы и с большим интересом рассматривали картины, сделанные руками ребят с ограниченными возможностями, но с безгранично открытыми для общения и жизни сердцами. В заключение организаторы подарили всем участникам футболки с символикой проекта, организовали ужин в кафе на променаде с вечерним видом на бухту с яхтами. В глазах ребят читался восторг от всего происходящего вокруг них, они ощущали себя полноценной частичкой этого прекрасного, неограниченного условностями мира.
Казалось, что всё самое хорошее, незабываемое и необычное уже свершилось и ребята, полные ярких впечатлений, загорелые и счастливые утром сядут в самолёт, и мы улетим домой, но путешествия в новых условиях, связанных с пандемией, внесли коррективы в наши планы. Наверное, боги Олимпа решили, что без посещения Афин впечатления о Греции будут неполными и перенесли наш вылет на 2 дня позже. В результате, благодаря организаторам, мы оказались в Афинах – столице Греции, где познакомились с основными достопримечательностями и историей древней цивилизации, посетили Акрополь, погуляли по улочкам города, поднялись на гору, с которой как на ладони видна вся панорама города – это был самый большой и неожиданный сюрприз, который нам подарила судьба!
Во время долгого пути домой, ребята охотно делились своими впечатлениями, рассказывали о самых ярких своих моментах (первый опыт путешествия, знакомство с новыми вкусами, тёплое прозрачное море и каменистый пляж, подвижные игры на суше и в воде, внимание, чувство команды, новые друзья, исторические достопримечательности и ощущение того, что всё в этом мире возможно, только самому надо быть активным, заинтересованным и открытым для общения).
В заключении стоит отметить, что подобного рода проекты не только наполняют жизнь участников яркими моментами и впечатлениями, но и мотивируют их на движение вперёд, на саморазвитие и пополнение своих компетенций, приобретение новых навыков, направленных на коммуникацию и социализацию, на изучение иностранных языков, делая таким образом жизнь людей с ограниченными возможностями гармоничной и полноценной.
Жизнь изменилась и нам надо учиться действовать по-новому: быть более осторожными, но не закрываться от мира.
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