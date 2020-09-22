"Жизнь изменилась и нам надо учиться действовать по-новому: как группа ребят из Эстонии в пандемию в Греции отдыхала

Сейчас очень трудно решиться отправлять группы в другие страны. Это огромная ответственность и риск. Зато сколько счастья, опыта, открытий, новых встреч, вдохновения и теплых воспоминаний можно получить! В жизни каждого человека должны быть такие события, которые наполняют её новыми смыслами и возможностями, мотивируют на развитие личностных качеств и открывают новые горизонты для восприятия мира и осознанности себя в этом мире. Именно такую возможность получили ребята с особыми потребностями, которые в рамках молодежного обмена CONNECT (Erasmus+) представляли нашу страну и посетили Грецию в период с 4 по 15 сентября 2020 года.

Для многих из них всё было в первый раз: и отсутствие родителей рядом, и полёт на самолёте, когда от ощущения, что ты оторвался от земли, замирает дух и закладывает уши; пересадка, а вокруг ещё люди, которые говорят на иностранных языках; другой самолёт, снова взлёт и посадка, но они стойко вынесли все тяготы и трудности длинного пути и вот она Греция – античная страна, страна героев и богов!