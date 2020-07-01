Жизнь налаживается! С сегодняшнего дня начинаются чартерные рейсы из Эстонии в Грецию

"На этой неделе из Таллиннского аэропорта начинаются чартерные полеты на европейские курорты. Первой страной, которая станет принимать такие рейсы из Таллинна, станет Греция. Если же все пойдет хорошо, то с 15 июля чартеры будут осуществляться и в Болгарию", - сказал в среду ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

"Рейс на Крит совместно организовывают туропораторы TEZ Tour и Novatours. Будем надеяться, что им удастся насладиться отдыхом, поскольку большинство действовавших в Греции ограничений уже сняты", - отметила руководитель по маркетингу TEZ Tour Светлана Вертьянова. По ее словам, чартерные рейсы из Таллинна на Крит будут осуществляться 2 раза в неделю - по средам и субботам.