01.07.2020, 16:10

Жизнь налаживается! С сегодняшнего дня начинаются чартерные рейсы из Эстонии в Грецию


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Chek- in Tallinna Lennujaamas
Chek- in Tallinna LennujaamasFoto: Vallo Kruuser

Сегодня, 1 июля, в 15:36 из Таллиннского аэропорта вылетел самолет авиакомпании SmartLynx, выполняющий чартерный рейс из Эстонии в Грецию. Отдыхать на Крит отправились 180 человек. А уже завтра состоится еще один чартерный рейс на Родос.

"На этой неделе из Таллиннского аэропорта начинаются чартерные полеты на европейские курорты. Первой страной, которая станет принимать такие рейсы из Таллинна, станет Греция. Если же все пойдет хорошо, то с 15 июля чартеры будут осуществляться и в Болгарию", - сказал в среду ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

"Рейс на Крит совместно организовывают туропораторы TEZ Tour и Novatours. Будем надеяться, что им удастся насладиться отдыхом, поскольку большинство действовавших в Греции ограничений уже сняты", - отметила руководитель по маркетингу TEZ Tour Светлана Вертьянова. По ее словам, чартерные рейсы из Таллинна на Крит будут осуществляться 2 раза в неделю - по средам и субботам.

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